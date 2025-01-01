文档部分
StringConcatenate

数据的字串符形式通过并且返回常规字符串大小。 参量可以为任意类型。通过参量的总数不得少于2字符或超过64个字符。

int  StringConcatenate(
   string&  string_var,   // 要形成的字符串
   void argument1         // 任何简单类型的第一参量
   void argument2         // 任何简单类型的第二参量
   ...                    // 任何简单类型的下一个参量
   );

参量

string_var

[out] 字符串作为串联结果能够形成。

argumentN

[in]  逗号分离值，从2-63任意简单类型参量。

返回值

返回字符串长度，通过参量串联转变成字符串类型而形成，根据与 Print()Comment()相同的规则把参量转变成字符串。与打印不同，结果字符串串联参量并不能被空间分开。

示例：

void OnStart()
  {
//--- 声明和定义参与连接的变量
   string text="";
   string text1="This script shows how the StringConcatenate() function works.\n";
   string text2="This is the second line, at the end of which there is a line break control code.\n";
   string text3="This is line number ";
   int    num3=3;
   string text31=", the number of which is entered into the function as a separate parameter.";
   string textN="\n";
   string text4="This is line number 4, preceded by a separate parameter with a line break code.";
   int    length=StringConcatenate(texttext1text2text3num3text31textNtext4"\nLine 5 includes a real number: "0.12345);
   Print(text"\nLength of the resulting string = "length);
   
   /*
  结果
   This script shows how the StringConcatenate() function works.
   This is the second lineat the end of which there is a line break control code.
   This is line number 3the number of which is entered into the function as a separate parameter.
   This is line number 4preceded by a separate parameter with a line break code.
   Line 5 includes a real number0.12345
   Length of the resulting string = 358
   */
  }

