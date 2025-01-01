- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetChatacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringConcatenate
数据的字串符形式通过并且返回常规字符串大小。 参量可以为任意类型。通过参量的总数不得少于2字符或超过64个字符。
|
int StringConcatenate(
参量
string_var
[out] 字符串作为串联结果能够形成。
argumentN
[in] 逗号分离值，从2-63任意简单类型参量。
返回值
返回字符串长度，通过参量串联转变成字符串类型而形成，根据与 Print() 和 Comment()相同的规则把参量转变成字符串。与打印不同，结果字符串串联参量并不能被空间分开。
示例：
|
void OnStart()
另见