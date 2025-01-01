- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseTableExists
检查数据库中是否存在表格。
|
bool DatabaseTableExists(
参数
database
[in] 在DatabaseOpen()中接收的数据库句柄。
table
[in] 表格名称。
返回值
如果成功返回true，否则返回false。要获得错误代码，请使用GetLastError()，可能回应：
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – 没有指定表格名称（空字符串或NULL）；
- ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) – 将请求转换为UTF-8字符串时出现错误；
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – 内部数据库错误；
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - 无效数据库句柄；
- ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) - 请求执行错误；
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) - 不存在表格（没有错误，正常完成）。
另见