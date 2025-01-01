#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."

#define OBJ_NAME_ASK "TestObjectMoveAsk" // 要价图形对象的名称

#define OBJ_NAME_BID "TestObjectMoveBid" // 出价图形对象的名称

#define COUNT 100000000 // 要加载历史的报价数量

#define DELAY 1 // 分时报价之间的延迟毫秒数

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 当前图表 ID, 图表交易品种和交易品种小数位数

long chart_id= ChartID();

string symbol = ChartSymbol(chart_id);

int digits = (int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);



//--- 在图表上创建两个标签用于显示要价和出价

if(!CreatePriceLabel(chart_id, true) || !CreatePriceLabel(chart_id, false))

return;



//--- 用于接收分时报价的数组

MqlTick ticks[]={};



//--- 取得图表上下一个可见柱形的编号和这个柱的开启毫秒数时间

int first= (int)ChartGetInteger(chart_id, CHART_FIRST_VISIBLE_BAR)-1;

ulong from = GetTime(symbol, PERIOD_CURRENT, first)*1000;



//--- 把分时报价历史载入数组中

Print("Started collecting ticks...");

if(!GetTicksToArray(symbol, ticks))

return;



//--- 重置报价数组并从图表上可见范围的柱形中取得报价

ZeroMemory(ticks);

if(CopyTicksRange(symbol, ticks, COPY_TICKS_INFO, from)<1)

{

PrintFormat("CopyTicksRange() from date %s failed. Error %d", TimeToString(GetTime(symbol, PERIOD_CURRENT, first)), GetLastError());

return;

}



Sleep(500);

PrintFormat("Tick ​​visualization started at %s (%I64u), ticks total: %u", TimeToString(GetTime(symbol, PERIOD_CURRENT, first)), from, ticks.Size());



int count=0; // number of ticks processed

int changes=0; // number of processed price changes

int total=(int)ticks.Size(); // tick array size



//--- 在报价数组中循环

for(int i=0; i<total && !IsStopped(); i++)

{

//--- 从数组中取得报价并增加报价计数器

MqlTick tick=ticks[i];

count++;



//--- 检查要价和出价标志

bool ask_tick=((tick.flags &TICK_FLAG_ASK)==TICK_FLAG_ASK);

bool bid_tick=((tick.flags &TICK_FLAG_BID)==TICK_FLAG_BID);

bool done=false;



//--- 如果要价改变

if(ask_tick)

{

if(Move(chart_id, OBJ_NAME_ASK, tick.time, tick.ask))

{

changes++;

done=true;

}

}

//--- 如果出价改变

if(bid_tick)

{

if(Move(chart_id, OBJ_NAME_BID, tick.time, tick.bid))

{

changes++;

done=true;

}

}

//--- 如果任意（或两个）图形对象有移动, 更新图表

if(done)

{

ChartRedraw(chart_id);

Sleep(DELAY);

}

}



//--- 在循环末尾, 我们将在日志中报告处理的报价数量

//--- 等待几秒, 删除所创建的对象并重绘图表

PrintFormat("Total ticks completed: %u, Total price changes: %d", count, changes);

Sleep(2000);

if(ObjectsDeleteAll(chart_id, "TestObjectMove")>0)

ChartRedraw(chart_id);

/*

脚本执行的结果是, 要价和出价的移动将显示在可见的图表中,

从图表左侧边缘至历史数据的结束,

以下数据将会在日志中显示:

Started collecting ticks...

AUDUSD: received 13726794 ticks in 969 ms

Tick ​​visualization started at 2025.01.31 09:00 (1738314000000), ticks total: 44380

Total ticks completed: 44380, Total price changes: 68513

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 创建一个 "价格标签" 对象 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CreatePriceLabel(const long chart_id, const bool obj_ask)

{

string obj_name=(obj_ask ? OBJ_NAME_ASK : OBJ_NAME_BID);

ResetLastError();

if(!ObjectCreate(chart_id, obj_name, (obj_ask ? OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE : OBJ_ARROW_LEFT_PRICE), 0, 0, 0))

{

PrintFormat("%s: ObjectCreate() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}

return(ObjectSetInteger(chart_id, obj_name, OBJPROP_COLOR, (obj_ask ? clrRed : clrBlue)));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 把图形对象移动到指定的价格/时间坐标处 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Move(const long chart_id, const string obj_name, const datetime time, const double price)

{

ResetLastError();

if(!ObjectSetInteger(chart_id, obj_name, OBJPROP_TIME, time))

{

PrintFormat("%s: ObjectSetInteger() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetDouble(chart_id, obj_name, OBJPROP_PRICE, price))

{

PrintFormat("%s: ObjectSetDouble() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 把报价载入至数组中 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetTicksToArray(const string symbol, MqlTick &array[])

{

int attempts=0; // 尝试获取报价历史的计数器

bool success =false; // 复制报价成功的标志



//--- 为接收报价做3次尝试

while(attempts<3)

{

//--- 在接收报价前测量开始时间

uint start=GetTickCount();



//--- 请求从 1970.01.01 00:00.001 开始的报价历史 (parameter from=1 ms)

ResetLastError();

int received=CopyTicks(symbol, array, COPY_TICKS_ALL, 1, COUNT);

if(received!=-1)

{

//--- 显示报价的数量和花费时间的数据

PrintFormat("%s: received %d ticks in %d ms", symbol, received, GetTickCount()-start);

//--- 如果报价历史已同步, 错误代码为0

if(GetLastError()==0)

{

success=true;

break;

}

else

PrintFormat("%s: %s ticks are not synchronized yet, %d ticks received for %d ms. Error=%d",

__FUNCTION__, symbol, received, GetTickCount()-start, GetLastError());

}

//--- 计数尝试次数

attempts++;

//--- 暂停一秒以等待报价数据库同步的结束

Sleep(1000);

}

//--- 从报价历史的开始接收请求报价三次尝试失败

if(!success)

{

PrintFormat("Error! Failed to get ticks for symbol %s after three attempts", symbol);

return(false);

}

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 根据索引返回柱形时间 |

//+------------------------------------------------------------------+

datetime GetTime(const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index)

{

datetime array[1]={};

ResetLastError();

if(CopyTime(symbol, timeframe, index, 1, array)!=1)

PrintFormat("%s: CopyTime() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(array[0]);

}