|
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#define OBJ_NAME_ASK "TestObjectMoveAsk" // 要价图形对象的名称
#define OBJ_NAME_BID "TestObjectMoveBid" // 出价图形对象的名称
#define COUNT 100000000 // 要加载历史的报价数量
#define DELAY 1 // 分时报价之间的延迟毫秒数
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 当前图表 ID, 图表交易品种和交易品种小数位数
long chart_id= ChartID();
string symbol = ChartSymbol(chart_id);
int digits = (int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);
//--- 在图表上创建两个标签用于显示要价和出价
if(!CreatePriceLabel(chart_id, true) || !CreatePriceLabel(chart_id, false))
return;
//--- 用于接收分时报价的数组
MqlTick ticks[]={};
//--- 取得图表上下一个可见柱形的编号和这个柱的开启毫秒数时间
int first= (int)ChartGetInteger(chart_id, CHART_FIRST_VISIBLE_BAR)-1;
ulong from = GetTime(symbol, PERIOD_CURRENT, first)*1000;
//--- 把分时报价历史载入数组中
Print("Started collecting ticks...");
if(!GetTicksToArray(symbol, ticks))
return;
//--- 重置报价数组并从图表上可见范围的柱形中取得报价
ZeroMemory(ticks);
if(CopyTicksRange(symbol, ticks, COPY_TICKS_INFO, from)<1)
{
PrintFormat("CopyTicksRange() from date %s failed. Error %d", TimeToString(GetTime(symbol, PERIOD_CURRENT, first)), GetLastError());
return;
}
Sleep(500);
PrintFormat("Tick visualization started at %s (%I64u), ticks total: %u", TimeToString(GetTime(symbol, PERIOD_CURRENT, first)), from, ticks.Size());
int count=0; // number of ticks processed
int changes=0; // number of processed price changes
int total=(int)ticks.Size(); // tick array size
//--- 在报价数组中循环
for(int i=0; i<total && !IsStopped(); i++)
{
//--- 从数组中取得报价并增加报价计数器
MqlTick tick=ticks[i];
count++;
//--- 检查要价和出价标志
bool ask_tick=((tick.flags &TICK_FLAG_ASK)==TICK_FLAG_ASK);
bool bid_tick=((tick.flags &TICK_FLAG_BID)==TICK_FLAG_BID);
bool done=false;
//--- 如果要价改变
if(ask_tick)
{
if(Move(chart_id, OBJ_NAME_ASK, tick.time, tick.ask))
{
changes++;
done=true;
}
}
//--- 如果出价改变
if(bid_tick)
{
if(Move(chart_id, OBJ_NAME_BID, tick.time, tick.bid))
{
changes++;
done=true;
}
}
//--- 如果任意（或两个）图形对象有移动, 更新图表
if(done)
{
ChartRedraw(chart_id);
Sleep(DELAY);
}
}
//--- 在循环末尾, 我们将在日志中报告处理的报价数量
//--- 等待几秒, 删除所创建的对象并重绘图表
PrintFormat("Total ticks completed: %u, Total price changes: %d", count, changes);
Sleep(2000);
if(ObjectsDeleteAll(chart_id, "TestObjectMove")>0)
ChartRedraw(chart_id);
/*
脚本执行的结果是, 要价和出价的移动将显示在可见的图表中,
从图表左侧边缘至历史数据的结束,
以下数据将会在日志中显示:
Started collecting ticks...
AUDUSD: received 13726794 ticks in 969 ms
Tick visualization started at 2025.01.31 09:00 (1738314000000), ticks total: 44380
Total ticks completed: 44380, Total price changes: 68513
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 创建一个 "价格标签" 对象 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CreatePriceLabel(const long chart_id, const bool obj_ask)
{
string obj_name=(obj_ask ? OBJ_NAME_ASK : OBJ_NAME_BID);
ResetLastError();
if(!ObjectCreate(chart_id, obj_name, (obj_ask ? OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE : OBJ_ARROW_LEFT_PRICE), 0, 0, 0))
{
PrintFormat("%s: ObjectCreate() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());
return(false);
}
return(ObjectSetInteger(chart_id, obj_name, OBJPROP_COLOR, (obj_ask ? clrRed : clrBlue)));
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 把图形对象移动到指定的价格/时间坐标处 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Move(const long chart_id, const string obj_name, const datetime time, const double price)
{
ResetLastError();
if(!ObjectSetInteger(chart_id, obj_name, OBJPROP_TIME, time))
{
PrintFormat("%s: ObjectSetInteger() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetDouble(chart_id, obj_name, OBJPROP_PRICE, price))
{
PrintFormat("%s: ObjectSetDouble() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());
return(false);
}
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 把报价载入至数组中 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetTicksToArray(const string symbol, MqlTick &array[])
{
int attempts=0; // 尝试获取报价历史的计数器
bool success =false; // 复制报价成功的标志
//--- 为接收报价做3次尝试
while(attempts<3)
{
//--- 在接收报价前测量开始时间
uint start=GetTickCount();
//--- 请求从 1970.01.01 00:00.001 开始的报价历史 (parameter from=1 ms)
ResetLastError();
int received=CopyTicks(symbol, array, COPY_TICKS_ALL, 1, COUNT);
if(received!=-1)
{
//--- 显示报价的数量和花费时间的数据
PrintFormat("%s: received %d ticks in %d ms", symbol, received, GetTickCount()-start);
//--- 如果报价历史已同步, 错误代码为0
if(GetLastError()==0)
{
success=true;
break;
}
else
PrintFormat("%s: %s ticks are not synchronized yet, %d ticks received for %d ms. Error=%d",
__FUNCTION__, symbol, received, GetTickCount()-start, GetLastError());
}
//--- 计数尝试次数
attempts++;
//--- 暂停一秒以等待报价数据库同步的结束
Sleep(1000);
}
//--- 从报价历史的开始接收请求报价三次尝试失败
if(!success)
{
PrintFormat("Error! Failed to get ticks for symbol %s after three attempts", symbol);
return(false);
}
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 根据索引返回柱形时间 |
//+------------------------------------------------------------------+
datetime GetTime(const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index)
{
datetime array[1]={};
ResetLastError();
if(CopyTime(symbol, timeframe, index, 1, array)!=1)
PrintFormat("%s: CopyTime() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());
return(array[0]);
}