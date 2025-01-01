- CalendarCountryById
- CalendarEventById
- CalendarValueById
- CalendarCountries
- CalendarEventByCountry
- CalendarEventByCurrency
- CalendarValueHistoryByEvent
- CalendarValueHistory
- CalendarValueLastByEvent
- CalendarValueLast
CalendarCountryById
根据ID获得国家描述。
bool CalendarCountryById(
参数
country_id
[in] 国家ID (ISO 3166-1)。
country
[out] MqlCalendarCountry类型变量，用于接收国家描述。
返回值
如果成功返回true，否则返回false。若要获得有关错误的信息，请调用GetLastError()函数。可能错误：
- 4001 – ERR_INTERNAL_ERROR（一般运行时错误）。
- 5402 – ERR_CALENDAR_NO_DATA（国家未找到）。
- 5401 – ERR_CALENDAR_TIMEOUT（超过请求时限）。
例如：
