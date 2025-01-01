- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
NormalizeDouble
把浮点类型转变成指定精确度
|
double NormalizeDouble(
参量
value
[in] 浮点类型值
digits
[in] 精确度模式，浮点数字 (0-8).
返回值
预先设置的双精度类型值
注释
待办订单止损数值，目标数值和开仓值的计算值一定根据精确度规范吗，该值可以通过 Digits()获得。
请注意，当使用Print()函数输出到日志时，标准数字可能包括比你想象的更多的小数位。例如：
|
double a=76.671; // 三个小数位的标准数字
在程序端您将拥有以下信息：
|
DoubleToString(a,8)=76.67100000
Print(76.671)=76.67100000000001
示例：
|
double pi=M_PI;
另见so