MQL5参考使用DirectXDXContextClearColors 

DXContextClearColors

为渲染缓冲区的所有像素设置指定的颜色。

bool  DXContextClearColors(
   int              context,      // 图形环境句柄
   const DXVector&  color         // 颜色
   );

参数

context

[in]  在DXContextCreate()中创建的图形环境的句柄。

color

[in]  渲染颜色。

返回值

如果执行成功，返回true，否则 - false。若要接收错误代码，应该调用GetLastError()函数。

注意

渲染下一个画帧之前，可以使用DXContextClearColors()函数来清除颜色缓冲区。