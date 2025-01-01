文档部分
MQL5参考数组函数 

使用数组的函数组

数组的最大维数为四维。每个维数被索引编为从0 至dimension_size-1。 事实上，第一维数组的50 个，在调用时第一个数组显示为[0],最后一个数组显示为[49]。

ArrayBsearch

在第一函数维度索引第一组发现的元素

ArrayCopy

复制一组数组到另一组

ArrayFree

解放任意动态数组的缓冲区并建立0维度大小

ArrayCompare

返回比较简单类型或无复杂对象的自定义结构的两种数组的结果

ArrayGetAsSeries

检测数组标引的导向

ArrayInitialize

给数字数组所有元素一个单独的值

ArrayFill

以指定值填充数组

ArrayIsSeries

检测是否数组是时序列

ArrayIsDynamic

检测是否数组是动态的

ArrayMaximum

检测元素的最大值

ArrayPrint

将简单类型或简单结构的数组打印到日志

ArrayMinimum

检测元素的最小值

ArrayRange

在数组的指定维度返回元素数量

ArrayResize

在数组的第一维尺寸设定新大小

ArrayInsert

从指定索引开始，将来自源数组的指定元素数量插入到接收数组

ArrayRemove

从指定索引开始移除数组中指定的元素数量

ArrayReverse

从指定索引开始反转数组中指定的元素数量

ArraySetAsSeries

指明数组标引的导向

ArraySize

返回数组中元素的数量

ArraySort

通过第一维度排列数值数组

ArraySwap

交换相同类型两个动态数组的内容

ArrayToFP16

将float或double类型数组复制到给定格式的ushort类型的数组中

ArrayToFP8

将float或double类型数组复制到给定格式的uchar类型的数组中

ArrayFromFP16

ushort类型数组复制到给定格式的float或double类型的数组中

ArrayFromFP8

uchar类型数组复制到给定格式的float或double类型的数组中