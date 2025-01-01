MQL5参考数组函数
- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
使用数组的函数组
数组的最大维数为四维。每个维数被索引编为从0 至dimension_size-1。 事实上，第一维数组的50 个，在调用时第一个数组显示为[0],最后一个数组显示为[49]。
|
函数
|
功能
|
在第一函数维度索引第一组发现的元素
|
复制一组数组到另一组
|
解放任意动态数组的缓冲区并建立0维度大小
|
检测数组标引的导向
|
给数字数组所有元素一个单独的值
|
以指定值填充数组
|
检测是否数组是时序列
|
检测是否数组是动态的
|
检测元素的最大值
|
将简单类型或简单结构的数组打印到日志
|
检测元素的最小值
|
在数组的指定维度返回元素数量
|
在数组的第一维尺寸设定新大小
|
从指定索引开始，将来自源数组的指定元素数量插入到接收数组
|
从指定索引开始移除数组中指定的元素数量
|
从指定索引开始反转数组中指定的元素数量
|
指明数组标引的导向
|
返回数组中元素的数量
|
通过第一维度排列数值数组
|
交换相同类型两个动态数组的内容
|
将float或double类型数组复制到给定格式的ushort类型的数组中
|
将float或double类型数组复制到给定格式的uchar类型的数组中
|
将ushort类型数组复制到给定格式的float或double类型的数组中
|
将uchar类型数组复制到给定格式的float或double类型的数组中