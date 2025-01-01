ArrayBsearch 在第一函数维度索引第一组发现的元素

ArrayCopy 复制一组数组到另一组

ArrayFree 解放任意动态数组的缓冲区并建立0维度大小

ArrayCompare 返回比较简单类型或无复杂对象的自定义结构的两种数组的结果

ArrayGetAsSeries 检测数组标引的导向

ArrayInitialize 给数字数组所有元素一个单独的值

ArrayFill 以指定值填充数组

ArrayIsSeries 检测是否数组是时序列

ArrayIsDynamic 检测是否数组是动态的

ArrayMaximum 检测元素的最大值

ArrayPrint 将简单类型或简单结构的数组打印到日志

ArrayMinimum 检测元素的最小值

ArrayRange 在数组的指定维度返回元素数量

ArrayResize 在数组的第一维尺寸设定新大小

ArrayRemove 从指定索引开始移除数组中指定的元素数量

ArrayReverse 从指定索引开始反转数组中指定的元素数量

ArraySetAsSeries 指明数组标引的导向

ArraySize 返回数组中元素的数量

ArraySort 通过第一维度排列数值数组

ArraySwap 交换相同类型两个动态数组的内容

ArrayToFP16 将float或double类型数组复制到给定格式的ushort类型的数组中

ArrayToFP8 将float或double类型数组复制到给定格式的uchar类型的数组中

ArrayFromFP16 将ushort类型数组复制到给定格式的float或double类型的数组中