MQL5参考 

DatabaseTransactionCommit

完成事务执行。

bool  DatabaseTransactionCommit(
   int  database      // 在DatabaseOpen中接收的数据库句柄
   );

参数

database

[in]  在DatabaseOpen()中接收的数据库句柄。

如果成功返回true，否则返回false。要获得错误代码，请使用GetLastError()，可能回应：

  • ERR_INTERNAL_ERROR (4001)                   –  重要运行时错误；
  • ERR_INVALID_PARAMETER (4003)              –  sql参数包含空字符串；
  • ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004)          –  内存不足；
  • ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040)  – 将请求转换为UTF-8字符串时出现错误；
  • ERR_DATABASE_INTERNAL (5120)              – 内部数据库错误；
  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)   – 无效数据库句柄；
  • ERR_DATABASE_EXECUTE (5124)               –  请求执行错误。

注意

DatabaseTransactionCommit()函数完成调用DatabaseBeginTransaction()函数后执行的所有事务。任何事务都应该以调用DatabaseTransactionBegin()开始，以调用DatabaseTransactionCommit()结束。

另见

