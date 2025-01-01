- DatabaseOpen
DatabaseTransactionCommit
完成事务执行。
bool DatabaseTransactionCommit(
参数
database
[in] 在DatabaseOpen()中接收的数据库句柄。
如果成功返回true，否则返回false。要获得错误代码，请使用GetLastError()，可能回应：
- ERR_INTERNAL_ERROR (4001) – 重要运行时错误；
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – sql参数包含空字符串；
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004) – 内存不足；
- ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) – 将请求转换为UTF-8字符串时出现错误；
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – 内部数据库错误；
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – 无效数据库句柄；
- ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) – 请求执行错误。
注意
DatabaseTransactionCommit()函数完成调用DatabaseBeginTransaction()函数后执行的所有事务。任何事务都应该以调用DatabaseTransactionBegin()开始，以调用DatabaseTransactionCommit()结束。
另见
DatabaseExecute、 DatabasePrepare、 DatabaseTransactionBegin、 DatabaseTransactionRollback