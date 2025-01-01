文档部分
MQL5参考普通函数Comment 

Comment

图表左上角函数通过用户输出注解。

void  Comment(
   argument,     // 第一值
   ...           // 下一值
   );

参量

...

[in]任何值，逗号分隔。划线输出信息到几条路线，使用一条换行符 "\n" 或者 "\r\n"，参量数不能超过64个。输入注解文本（包括隐形交易品种）的总长度不能超过2045个字节（在输出过程中超出的交易品种会被删去）

返回值

没有返回值

注释

数组不能通过Comment()函数传递，数组必须一个接一个元素进入。

双精度型数组的精确度保留小数点后16位，以传统或者科学的方式输出，以保证接入密切。浮点型数据保留小数点后5位，为了以另一精确度或者预定义模式输出数字，使用 DoubleToString() 函数。

布尔型数据以true或者false输出，数据显示成 YYYY.MM.DD HH:MI:SS.显示另一模式数据，使用 TimeToString(). 颜色型数据以RGB或者颜色名称显示，如果该颜色在颜色设置中存在。

Comment() 函数在优化期间在策略测试中不工作。

示例：

void OnTick()
  {
//---
   double Ask,Bid;
   int Spread;
   Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);
   Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
   Spread=SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD);
//--- 3行输出值
   Comment(StringFormat("Show prices\nAsk = %G\nBid = %G\nSpread = %d",Ask,Bid,Spread));
  }

另见

ChartSetStringChartGetString