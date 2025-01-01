- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- Playsound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
Comment
图表左上角函数通过用户输出注解。
|
void Comment(
参量
...
[in]任何值，逗号分隔。划线输出信息到几条路线，使用一条换行符 "\n" 或者 "\r\n"，参量数不能超过64个。输入注解文本（包括隐形交易品种）的总长度不能超过2045个字节（在输出过程中超出的交易品种会被删去）
返回值
没有返回值
注释
数组不能通过Comment()函数传递，数组必须一个接一个元素进入。
双精度型数组的精确度保留小数点后16位，以传统或者科学的方式输出，以保证接入密切。浮点型数据保留小数点后5位，为了以另一精确度或者预定义模式输出数字，使用 DoubleToString() 函数。
布尔型数据以true或者false输出，数据显示成 YYYY.MM.DD HH:MI:SS.显示另一模式数据，使用 TimeToString(). 颜色型数据以RGB或者颜色名称显示，如果该颜色在颜色设置中存在。
Comment() 函数在优化期间在策略测试中不工作。
示例：
|
void OnTick()
另见