返回订单的要求属性，订单属性一定是日期时间，整型，有2种变量函数可供使用。
1. 立即返回属性值。
long HistoryOrderGetInteger(
2. 依据函数成功与否返回真值或者错误值。如果成功，目标变量的属性值通过引用传递到最后参量。
bool HistoryOrderGetInteger(
参量
ticket_number
[in] 订单号。
property_id
[in] 订单属性标识符，值可以是 ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER 列举值中的一个。
long_var
[out] 接收要求属性值的长型变量。
返回值
长整型 值。
注释
不能把出现在客户端"工具箱"的"交易" 标签中的当前挂单和交易历史订单弄乱。取消的或者导致的交易的订单列表可以在"工具箱"客户端中的"历史记录"标签浏览。
例如：
//+------------------------------------------------------------------+
另见
HistorySelect()， HistoryOrdersTotal()， HistoryOrderSelect()，订单属性