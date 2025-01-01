- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXContextCreate
创建图形环境，以渲染指定大小的画帧。
|
int DXContextCreate(
参数
width
[in] 画帧宽度（以像素为单位）。
height
[in] 画帧高度（以像素为单位）。
返回值
在出现错误时，用于创建环境或者INVALID_HANDLE的句柄。若要接收错误代码，应该调用GetLastError()函数。
注意
使用DXBufferCreate、DXInputCreate、 DXShaderCreate和 DXTextureCreate函数创建的所有图形对象只可用在其创建的图形环境中。
随后可将画帧大小更改为DXContextSetSize()。
创建的不再使用的句柄应该由DXRelease()函数明确释放。