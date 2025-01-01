文档部分
MQL5参考使用DirectXDXContextCreate 

DXContextCreate

创建图形环境，以渲染指定大小的画帧。

int  DXContextCreate(
   uint  width,      // 像素宽度
   uint  height      // 像素高度
   );

参数

width

[in]  画帧宽度（以像素为单位）。

height

[in]  画帧高度（以像素为单位）。

返回值

在出现错误时，用于创建环境或者INVALID_HANDLE的句柄。若要接收错误代码，应该调用GetLastError()函数。

注意

使用DXBufferCreateDXInputCreateDXShaderCreateDXTextureCreate函数创建的所有图形对象只可用在其创建的图形环境中。

随后可将画帧大小更改为DXContextSetSize()

创建的不再使用的句柄应该由DXRelease()函数明确释放。