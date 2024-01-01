- SocketCreate
- SocketClose
- SocketConnect
- SocketIsConnected
- SocketIsReadable
- SocketIsWritable
- SocketTimeouts
- SocketRead
- SocketSend
- SocketTlsHandshake
- SocketTlsCertificate
- SocketTlsRead
- SocketTlsReadAvailable
- SocketTlsSend
- WebRequest
- SendFTP
- SendMail
- SendNotification
SendMail
在Mailbox建立的窗口中发送指定地址邮件。
|
bool SendMail(
参量
subject
[in] 邮件标题
some_text
[in] 邮件主题
返回值
如果邮件发送到派送队列则true，否则是false
注释
发送在设置中能被禁止，邮件地址可能未标明，查看错误信息调用 GetLastError()
SendMail() 函数在策略测试中不工作。
示例：
|
//+------------------------------------------------------------------+