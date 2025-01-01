//+------------------------------------------------------------------+

//| 交易函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTrade()

{

//--- 检查持仓是否存在并显示其变化的时间

if(PositionSelect(_Symbol))

{

//--- 接收持仓ID为进一步工作

ulong position_ID=PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER);

Print(_Symbol," position #",position_ID);

//--- 接收从1970.01.01开始的毫秒为单位的形成持仓的时间

long create_time_msc=PositionGetInteger(POSITION_TIME_MSC);

PrintFormat("Position #%d POSITION_TIME_MSC = %i64 milliseconds => %s",position_ID,

create_time_msc,TimeToString(create_time_msc/1000));

//--- 接收从1970.01.01开始的秒为单位的持仓最近变化的时间

long update_time_sec=PositionGetInteger(POSITION_TIME_UPDATE);

PrintFormat("Position #%d POSITION_TIME_UPDATE = %i64 seconds => %s",

position_ID,update_time_sec,TimeToString(update_time_sec));

//--- 接收从1970.01.01开始的毫秒为单位的持仓最近变化的时间

long update_time_msc=PositionGetInteger(POSITION_TIME_UPDATE_MSC);

PrintFormat("Position #%d POSITION_TIME_UPDATE_MSC = %i64 milliseconds => %s",

position_ID,update_time_msc,TimeToString(update_time_msc/1000));

}

//---

}