PositionGetInteger
函数返回持仓需求属性，使用 PositionGetSymbol 或者 PositionSelect. 预选出来，仓位属性的类型是时间日期整型，有两种变体函数。
1. 立即返回属性值
long PositionGetInteger(
2. 返回true或者false，取决于函数执行成功与否，如果成功，性质值通过引用安置在最后参量的接受变量里。
bool PositionGetInteger(
参量
property_id
[in] 仓位属性标识符，值可能是 ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER 中的一个。
long_var
[out] 接受要求性质的字符串变量值。
返回值
长整型 值。如果函数失败，返回0。 如果函数失败，返回0。
注释
对于"单边"持仓的解释就是 (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING and ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE)，在任何时候一个交易品种 只能存在一个持仓。 该持仓是一个或多个交易的结果。 不要混淆有效 挂单的持仓，它只显示在工具箱窗口的交易标签。
如果允许单个持仓 (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)，那么一个交易品种可以打开多个持仓。
为确保关于仓位的新数据的接收，在提及之前调用 PositionSelect() 函数。
例如：
//+------------------------------------------------------------------+
另见