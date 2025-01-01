文档部分
设置一个OpenCL缓冲作为OpenCL函数的参数.

bool  CLSetKernelArgMem(
   int   kernel,           // 处理一个OpenCL程序的内核
   uint  arg_index,        // OpenCL函数参数的数量
   int   cl_mem_handle     // 处理一个OpenCL缓冲
   );

参数

kernel

[in]  处理一个OpenCL程序的内核.

arg_index

[in]  该函数参数的数量，编号起始于零.

cl_mem_handle

[in]  一个OpenCL缓冲处理.

返回值

如果成功则返回true, 否则返回false。有关错误信息，使用 GetLastError() 函数.