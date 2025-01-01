MQL5参考使用OpenCL工作CLSetKernelArgMem
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLSetKernelArgMem
设置一个OpenCL缓冲作为OpenCL函数的参数.
bool CLSetKernelArgMem(
参数
kernel
[in] 处理一个OpenCL程序的内核.
arg_index
[in] 该函数参数的数量，编号起始于零.
cl_mem_handle
[in] 一个OpenCL缓冲处理.
返回值
如果成功则返回true, 否则返回false。有关错误信息，使用 GetLastError() 函数.