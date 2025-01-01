- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
PositionGetSymbol
返回的交易品种与开仓位置的值保持一致，使用 PositionGetDouble， PositionGetInteger， PositionGetString函数为下一项操作自动选择位置。
|
string PositionGetSymbol(
参量
index
[in] 开仓位置的列表位置数量。
返回值
字符串 型值，如果找不到位置，返回空字符串，为了获得 错误代码，调用 GetLastError() 函数。
注释
对于每一个交易品种，任何给出的时间段，只有一个仓位可以开放, 它能促成一笔或多笔交易的产生，不要弄混 挂单 位置，也会在客户端“工具箱”的“交易”中显示。
示例：
|
//+------------------------------------------------------------------+
另见