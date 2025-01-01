|
#define VALUES_TOTAL 31
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 声明转换变量
double value=0; // 用于MathCeil转换的实数
int ceil_value=0; // 在这里获得结果
//--- 按实数的十进制增量数进行循环
for(int i=0; i<VALUES_TOTAL; i++)
{
//--- 增加数值，
//--- 从上面获取最接近的整数值
//--- 并在日志中显示控件值
value+=0.1;
ceil_value=(int)MathCeil(NormalizeDouble(value,1));
PrintFormat("value: %.1f, ceil value: %d",value,ceil_value);
/*
result:
value: 0.1, ceil value: 1
value: 0.2, ceil value: 1
value: 0.3, ceil value: 1
value: 0.4, ceil value: 1
value: 0.5, ceil value: 1
value: 0.6, ceil value: 1
value: 0.7, ceil value: 1
value: 0.8, ceil value: 1
value: 0.9, ceil value: 1
value: 1.0, ceil value: 1
value: 1.1, ceil value: 2
value: 1.2, ceil value: 2
value: 1.3, ceil value: 2
value: 1.4, ceil value: 2
value: 1.5, ceil value: 2
value: 1.6, ceil value: 2
value: 1.7, ceil value: 2
value: 1.8, ceil value: 2
value: 1.9, ceil value: 2
value: 2.0, ceil value: 2
value: 2.1, ceil value: 3
value: 2.2, ceil value: 3
value: 2.3, ceil value: 3
value: 2.4, ceil value: 3
value: 2.5, ceil value: 3
value: 2.6, ceil value: 3
value: 2.7, ceil value: 3
value: 2.8, ceil value: 3
value: 2.9, ceil value: 3
value: 3.0, ceil value: 3
value: 3.1, ceil value: 4
*/
}
}