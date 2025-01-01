文档部分
MathCeil

函数从上返回最接近的整数值。

double  MathCeil(
   double  val      // 数字
   );

参量

val

[in]  数字值

返回值

数字值代表最少总数超出或者等于val。

注释

取代MathCeil()函数，可以使用 ceil()。

 

示例：

#define VALUES_TOTAL 31
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 声明转换变量
   double value=0;                     // 用于MathCeil转换的实数
   int    ceil_value=0;                // 在这里获得结果
//--- 按实数的十进制增量数进行循环
   for(int i=0i<VALUES_TOTALi++)
     {
      //--- 增加数值，
      //--- 从上面获取最接近的整数值
      //--- 并在日志中显示控件值
      value+=0.1;
      ceil_value=(int)MathCeil(NormalizeDouble(value,1));
      PrintFormat("value: %.1f, ceil value: %d",value,ceil_value);
      /*
      result:
      value0.1ceil value1
      value0.2ceil value1
      value0.3ceil value1
      value0.4ceil value1
      value0.5ceil value1
      value0.6ceil value1
      value0.7ceil value1
      value0.8ceil value1
      value0.9ceil value1
      value1.0ceil value1
      value1.1ceil value2
      value1.2ceil value2
      value1.3ceil value2
      value1.4ceil value2
      value1.5ceil value2
      value1.6ceil value2
      value1.7ceil value2
      value1.8ceil value2
      value1.9ceil value2
      value2.0ceil value2
      value2.1ceil value3
      value2.2ceil value3
      value2.3ceil value3
      value2.4ceil value3
      value2.5ceil value3
      value2.6ceil value3
      value2.7ceil value3
      value2.8ceil value3
      value2.9ceil value3
      value3.0ceil value3
      value3.1ceil value4
      */
     }
  }