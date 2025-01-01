- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileFlush
在输入/输出文件缓冲区中编辑所有保留数据到磁盘。
|
void FileFlush(
参量
file_handle
[in] 通过 FileOpen()返回文件说明符。
返回值
没有返回值。
注释
当写入文件时，可能只有一段时间后才能实际上发现数据。要即时在文件中保存数据，请使用FileFlush()函数。如果没有使用函数，磁盘中还未保存的数据部分，将被迫只能在使用FileClose()函数关闭文件时写入。
函数应该在编写数据具有特定值时使用。应该记住，频繁的函数调用可能影响程序操作速度。
函数FileFlush ()必须在阅读和编辑文件操作之间调用。
示例：
|
//--- 启动脚本时显示输入参数的窗口
另见