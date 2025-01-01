- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXInputCreate
创建着色器输入。
|
int DXInputCreate(
参数
context
[in] 在DXContextCreate()中创建的图形环境的句柄。
input_size
[in] 参数结构的大小（以字节为单位）。
返回值
在出现错误时，用于着色器输入或者INVALID_HANDLE的句柄。若要接收错误代码，应该调用GetLastError()函数。
创建的不再使用的句柄应该由DXRelease()函数明确释放。