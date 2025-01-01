文档部分
MQL5参考使用DirectXDXInputCreate 

DXInputCreate

创建着色器输入。

int  DXInputCreate(
   int   context,        // 图形环境句柄
   uint  input_size      // 输入大小（以字节为单位） 
   );

参数

context

[in]  在DXContextCreate()中创建的图形环境的句柄。

input_size

[in]  参数结构的大小（以字节为单位）。

返回值

在出现错误时，用于着色器输入或者INVALID_HANDLE的句柄。若要接收错误代码，应该调用GetLastError()函数。

创建的不再使用的句柄应该由DXRelease()函数明确释放。