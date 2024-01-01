- SocketCreate
为系统套接字对象设置数据接收和发送超时。
|
bool SocketTimeouts(
参数
socket
[in] 套接字句柄通过SocketCreate函数返回。当传递不正确的句柄时，错误号5270 (ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE)会被写入_LastError。
timeout_send_ms
[in] 数据发送超时，以毫秒计算。
timeout_receive_ms
[in] 数据获取超时，以毫秒计算。
返回值
如果成功返回true，否则返回false。
注意
当通过SocketRead读取数据时，请不要将系统对象超时与设置的对象超时混淆。在操作系统中，SocketTimeout为一个套接字对象设置一次超时。这些超时将应用于通过这个套接字读取和发送数据的所有函数。在SocketRead中，为某个数据读取操作设置超时。
这个函数只能从EA交易和脚本中调用，因为它们在自己的执行线程中运行。如果从指标调用，GetLastError()则返回4014错误号– “函数不允许调用”。
示例：
|
//+------------------------------------------------------------------+