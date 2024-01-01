文档部分
MQL5参考网络函数SocketTimeouts 

SocketTimeouts

为系统套接字对象设置数据接收和发送超时。

bool  SocketTimeouts(
   int           socket,               // 套接字
   uint          timeout_send_ms,      // 数据发送超时
   uint          timeout_receive_ms    // 数据获取超时
   );

参数

socket

[in]  套接字句柄通过SocketCreate函数返回。当传递不正确的句柄时，错误号5270 (ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE)会被写入_LastError

timeout_send_ms

[in]  数据发送超时，以毫秒计算。

timeout_receive_ms

[in]  数据获取超时，以毫秒计算。

返回值

如果成功返回true，否则返回false。

注意

当通过SocketRead读取数据时，请不要将系统对象超时与设置的对象超时混淆。在操作系统中，SocketTimeout为一个套接字对象设置一次超时。这些超时将应用于通过这个套接字读取和发送数据的所有函数。在SocketRead中，为某个数据读取操作设置超时。

这个函数只能从EA交易和脚本中调用，因为它们在自己的执行线程中运行。如果从指标调用，GetLastError()则返回4014错误号– “函数不允许调用”。

示例：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               SocketTimeouts.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com
#property version     "1.00"
 
#define   TIMEOUT_SEND     5000
#define   TIMEOUT_RECEIVE  5000
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart(void)
  {
//--- 创建一个套接字并取得它的句柄
   int socket=SocketCreate();
 
   if(socket==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("SocketCreate() failed. Error ",GetLastError());
      return;
     }
//--- 为套接字系统对象设置接收和发送数据的超时
   if(SocketTimeouts(socket,TIMEOUT_SEND,TIMEOUT_RECEIVE))
      PrintFormat("timeouts were successfully set",socket,TIMEOUT_SEND,TIMEOUT_RECEIVE);
   else
      PrintFormat("SocketTimeouts(%d, %I64d, %I64d) failed. Error %d",socket,TIMEOUT_SEND,TIMEOUT_RECEIVE,GetLastError());
//--- 关闭套接字
   SocketClose(socket);
  }