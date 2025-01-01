- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
提供所选交易品种的收盘市场报价信息，并取消预定接收DOM转变的通知。
|
bool MarketBookRelease(
参量
交易品种
[in] 交易品种名称。
返回值
如果成功关闭是真值，否则是错误值。
注意
通常，该函数需要调用OnDeinit()函数才能启用，如果在OnInit()函数中调用类似于 MarketBookAdd()函数，就会调用分类解构函数，从分类解构函数中调用类似于MarketBookAdd()的函数。
示例：
|
#define SYMBOL_NAME "GBPUSD"
