文档部分
MQL5参考市场信息MarketBookRelease 

MarketBookRelease

提供所选交易品种的收盘市场报价信息，并取消预定接收DOM转变的通知。

bool  MarketBookRelease(
   string  symbol      // 交易品种
   );

参量

交易品种

[in] 交易品种名称。

返回值

如果成功关闭是真值，否则是错误值。

注意

通常，该函数需要调用OnDeinit()函数才能启用，如果在OnInit()函数中调用类似于 MarketBookAdd()函数，就会调用分类解构函数，从分类解构函数中调用类似于MarketBookAdd()的函数。

示例：

#define SYMBOL_NAME "GBPUSD"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| EA交易初始化函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 打开SYMBOL_NAME交易品种的市场深度
   if(!MarketBookAdd(SYMBOL_NAME))
     {
      PrintFormat("MarketBookAdd(%s) failed. Error "SYMBOL_NAMEGetLastError());
      return;
     }
 
//--- 将成功打开市场深度的消息发送到日志
   PrintFormat("The MarketBook for the '%s' symbol was successfully opened and a subscription to change it was received"SYMBOL_NAME);
   
//--- 等待2秒
   Sleep(2000);
   
//--- 完成后，取消订阅打开的市场深度
//--- 将有关成功取消订阅市场深度或有关错误的消息发送到日志
   ResetLastError();
   if(MarketBookRelease(SYMBOL_NAME))
      PrintFormat("MarketBook for the '%s' symbol was successfully closed"SYMBOL_NAME);
   else
      PrintFormat("Error %d occurred when closing MarketBook using the '%s' symbol"GetLastError(), SYMBOL_NAME);
      
   /*
   result:
   The MarketBook for the 'GBPUSDsymbol was successfully opened and a subscription to change it was received
   MarketBook for the 'GBPUSDsymbol was successfully closed
   */
  }

另见

市场深度结构结构和类