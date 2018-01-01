- OnStart
- OnInit
- OnDeinit
- OnTick
- OnCalculate
- OnTimer
- OnTrade
- OnTradeTransaction
- OnBookEvent
- OnChartEvent
- OnTester
- OnTesterInit
- OnTesterDeinit
- OnTesterPass
OnChartEvent
当ChartEvent事件发生时在指标和EA中调用这个函数。这个函数意在处理由用户或者MQL5程序所做的图表更改。
|
void OnChartEvent()
参数
id
[in] 来自ENUM_CHART_EVENT枚举的事件ID。
lparam
[in] 长整型(long)事件参数
dparam
[in] 双精度型(double)事件参数
sparam
[in] 字符串型(string)事件参数
返回值
无返回值
注意
共有13种事件类型可以使用预定义OnChartEvent()函数来处理。为自定义事件提供了从CHARTEVENT_CUSTOM到CHARTEVENT_CUSTOM_LAST包含的65535个ID。若要生成自定义事件，请使用EventChartCustom()函数。
来自ENUM_CHART_EVENT 枚举的简短事件描述：
- CHARTEVENT_KEYUP ― 当释放一个键盘按键时发生，前提是图表窗口具有输入焦点；
- CHARTEVENT_KEYDOWN ― 当图表窗口处于焦点时，按下键盘上的一个按键；
- CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ― 移动鼠标，并且鼠标按键点击（如果图表 CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true）；
- CHARTEVENT_OBJECT_CREATE ― 创建一个图形对象（如果图表 CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true）；
- CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE ― 通过属性对话框更改对象属性；
- CHARTEVENT_OBJECT_DELETE ― 删除一个图形对象（如果图表 CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true）；
- CHARTEVENT_CLICK ― 点击图表；
- CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ― 鼠标单击属于图表的图形对象；
- CHARTEVENT_OBJECT_DRAG ― 用鼠标拖动图形对象；
- CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT ― 在图形对象的“编辑”输入框中完成文本编辑(OBJ_EDIT)；
- CHARTEVENT_CHART_CHANGE ― 更改图表；
- CHARTEVENT_CUSTOM+n ― 自定义事件ID，这里n的范围是从0到65535。CHARTEVENT_CUSTOM_LAST包含最后可接受的自定义事件ID (CHARTEVENT_CUSTOM+65535)。
所有MQL5程序都使用了不同于应用程序主线程的其他线程。主应用程序线程负责处理所有的Windows系统消息，反过来，作为该处理的结果，为其自身的应用程序生成Windows消息。例如，在图表上移动鼠标（WM_MOUSE_MOVE事件）为随后呈现的应用程序窗口生成几个系统消息，并将内部消息发送到在图表上启动的EA和指标。可能会出现这样的情况，主要的应用程序线程还没有处理WM_PAINT系统消息（因此还没有呈现修改过的图表），而EA或指标却已经收到了鼠标移动事件。在这种情况下，只有在呈现图表之后，图表属性CHART_FIRST_VISIBLE_BAR才会更改。
对于每种事件类型，OnChartEvent()函数的输入都具有处理该事件所需的某些值。该表列出了通过参数传递的事件和值。
|
事件
|
'id' 参数值
|
'lparam'参数值
|
'dparam'参数值
|
'sparam'参数值
|
按键释放事件
|
CHARTEVENT_KEYUP
|
释放的按键代码
|
事件重复次数始终为 1
|
描述修饰符键状态的位掩码字符串值。请参阅WM_KEYUP 消息
|
按键按下事件
|
CHARTEVENT_KEYDOWN
|
按下的按键代码
|
按键保持按下状态时的事件重复次数
|
描述修饰符键状态的位掩码字符串值。请参阅WM_KEYDOWN message 消息
|
鼠标事件 （如果图表CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true）
|
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
X 坐标
|
Y 坐标
|
位掩码的字符串值，描述鼠标按键的状态
|
鼠标滚轮事件(如果CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=true为图表设置)
|
CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL
|
键盘按键和鼠标按键的状态标识，光标的X和Y坐标。请参阅示例中的描述
|
鼠标滚轮滚动的Delta值
|
―
|
创建一个图形对象（如果图表CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true）
|
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
|
―
|
―
|
已创建图形对象的名称
|
通过属性对话框更改对象属性
|
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
|
―
|
―
|
已更改图形对象的名称
|
移除一个图形对象（如果图表CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true）
|
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
|
―
|
―
|
已移除图形对象的名称
|
图表点击图表
|
CHARTEVENT_CLICK
|
X 坐标
|
Y 坐标
|
―
|
鼠标点击图形对象
|
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
|
X 坐标
|
Y 坐标
|
事件所发生的图形对象的名称
|
使用鼠标移动图形对象
|
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
|
―
|
―
|
已移动图形对象的名称
|
在图形对象输入框的“输入字段”中完成文本编辑
|
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
|
―
|
―
|
“输入字段”图形对象的名称，在这里完成文本编辑
|
通过属性对话框窗口，调整图表大小或更改图表属性
|
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
|
―
|
―
|
―
|
N个数字的自定义事件
|
CHARTEVENT_CUSTOM+N
|
通过EventChartCustom()函数定义的值
|
通过EventChartCustom()函数定义的值
|
通过EventChartCustom()函数定义的值
示例图表事件监听器：
|
//+------------------------------------------------------------------+
另见