OnChartEvent

当ChartEvent事件发生时在指标和EA中调用这个函数。这个函数意在处理由用户或者MQL5程序所做的图表更改。

void OnChartEvent()

const int id,

const long& lparam,

const double& dparam,

const string& sparam

);

参数

id

[in] 来自ENUM_CHART_EVENT枚举的事件ID。

lparam

[in] 长整型(long)事件参数

dparam

[in] 双精度型(double)事件参数

sparam

[in] 字符串型(string)事件参数

返回值

无返回值

注意

共有13种事件类型可以使用预定义OnChartEvent()函数来处理。为自定义事件提供了从CHARTEVENT_CUSTOM到CHARTEVENT_CUSTOM_LAST包含的65535个ID。若要生成自定义事件，请使用EventChartCustom()函数。

来自ENUM_CHART_EVENT 枚举的简短事件描述：

CHARTEVENT_KEYUP ― 当释放一个键盘按键时发生，前提是图表窗口具有输入焦点；

所有MQL5程序都使用了不同于应用程序主线程的其他线程。主应用程序线程负责处理所有的Windows系统消息，反过来，作为该处理的结果，为其自身的应用程序生成Windows消息。例如，在图表上移动鼠标（WM_MOUSE_MOVE事件）为随后呈现的应用程序窗口生成几个系统消息，并将内部消息发送到在图表上启动的EA和指标。可能会出现这样的情况，主要的应用程序线程还没有处理WM_PAINT系统消息（因此还没有呈现修改过的图表），而EA或指标却已经收到了鼠标移动事件。在这种情况下，只有在呈现图表之后，图表属性CHART_FIRST_VISIBLE_BAR才会更改。

对于每种事件类型，OnChartEvent()函数的输入都具有处理该事件所需的某些值。该表列出了通过参数传递的事件和值。

事件 'id' 参数值 'lparam'参数值 'dparam'参数值 'sparam'参数值 按键释放事件 CHARTEVENT_KEYUP 释放的按键代码 事件重复次数始终为 1 描述修饰符键状态的位掩码字符串值。请参阅WM_KEYUP 消息 按键按下事件 CHARTEVENT_KEYDOWN 按下的按键代码 按键保持按下状态时的事件重复次数 描述修饰符键状态的位掩码字符串值。请参阅WM_KEYDOWN message 消息 鼠标事件 （如果图表CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true） CHARTEVENT_MOUSE_MOVE X 坐标 Y 坐标 位掩码的字符串值，描述鼠标按键的状态 鼠标滚轮事件(如果CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=true为图表设置) CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL 键盘按键和鼠标按键的状态标识，光标的X和Y坐标。请参阅示例中的描述 鼠标滚轮滚动的Delta值 ― 创建一个图形对象（如果图表CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true） CHARTEVENT_OBJECT_CREATE ― ― 已创建图形对象的名称 通过属性对话框更改对象属性 CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE ― ― 已更改图形对象的名称 移除一个图形对象（如果图表CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true） CHARTEVENT_OBJECT_DELETE ― ― 已移除图形对象的名称 图表点击图表 CHARTEVENT_CLICK X 坐标 Y 坐标 ― 鼠标点击图形对象 CHARTEVENT_OBJECT_CLICK X 坐标 Y 坐标 事件所发生的图形对象的名称 使用鼠标移动图形对象 CHARTEVENT_OBJECT_DRAG ― ― 已移动图形对象的名称 在图形对象输入框的“输入字段”中完成文本编辑 CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT ― ― “输入字段”图形对象的名称，在这里完成文本编辑 通过属性对话框窗口，调整图表大小或更改图表属性 CHARTEVENT_CHART_CHANGE ― ― ― N个数字的自定义事件 CHARTEVENT_CUSTOM+N 通过EventChartCustom()函数定义的值 通过EventChartCustom()函数定义的值 通过EventChartCustom()函数定义的值

示例图表事件监听器：

//+------------------------------------------------------------------+

//| OnChartEvent_Sample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Sample chart event listener and custom events generator"

//--- 服务键ID

#define KEY_NUMPAD_5 12

#define KEY_LEFT 37

#define KEY_UP 38

#define KEY_RIGHT 39

#define KEY_DOWN 40

#define KEY_NUMLOCK_DOWN 98

#define KEY_NUMLOCK_LEFT 100

#define KEY_NUMLOCK_5 101

#define KEY_NUMLOCK_RIGHT 102

#define KEY_NUMLOCK_UP 104

//+------------------------------------------------------------------+

//| EA交易初始化函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- 显示CHARTEVENT_CUSTOM常数值

Print("CHARTEVENT_CUSTOM=",CHARTEVENT_CUSTOM);

//---

Print("Launched the EA ",MQLInfoString(MQL5_PROGRAM_NAME));

//--- 设置接收图表对象创建事件的标识

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_CREATE,true);

//--- 设置接收图表对象移除事件的标识

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_DELETE,true);

//--- 启用鼠标滚轮来滚动信息

ChartSetInteger(0,CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL,1);

//--- 强制更新图表属性确保做好事件处理的准备

ChartRedraw();

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| EA报价函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- 用于生成自定义事件的报价计数器

static int tick_counter=0;

//--- 通过这个值除以累积的报价

int simple_number=113;

//---

tick_counter++;

//--- 如果报价计数器是simple_number的倍数，则发送自定义事件

if(tick_counter%simple_number==0)

{

//--- 形成自定义事件ID（从0到65535）

ushort custom_event_id=ushort(tick_counter%65535);

//--- 发送参数填充的自定义事件

EventChartCustom(ChartID(),custom_event_id,tick_counter,SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID),__FUNCTION__);

//--- 添加到日志来分析示例结果

Print(__FUNCTION__,": Sent a custom event ID=",custom_event_id);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent 函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- 按键响应

if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)

{

switch((int)lparam)

{

case KEY_NUMLOCK_LEFT: Print("Pressed KEY_NUMLOCK_LEFT"); break;

case KEY_LEFT: Print("Pressed KEY_LEFT"); break;

case KEY_NUMLOCK_UP: Print("Pressed KEY_NUMLOCK_UP"); break;

case KEY_UP: Print("Pressed KEY_UP"); break;

case KEY_NUMLOCK_RIGHT: Print("Pressed KEY_NUMLOCK_RIGHT"); break;

case KEY_RIGHT: Print("Pressed KEY_RIGHT"); break;

case KEY_NUMLOCK_DOWN: Print("Pressed KEY_NUMLOCK_DOWN"); break;

case KEY_DOWN: Print("Pressed KEY_DOWN"); break;

case KEY_NUMPAD_5: Print("Pressed KEY_NUMPAD_5"); break;

case KEY_NUMLOCK_5: Print("Pressed KEY_NUMLOCK_5"); break;

default: Print("Pressed unlisted key");

}

}

//--- 左击图表

if(id==CHARTEVENT_CLICK)

Print("Mouse click coordinates on a chart: x = ",lparam," y = ",dparam);

//--- 点击图形对象

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

Print("Clicking a mouse button on an object named '"+sparam+"'");

//--- 被移除的对象

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DELETE)

Print("Removed object named ",sparam);

//--- 被创建的对象

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CREATE)

Print("Created object named ",sparam);

//--- 被更改的对象

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE)

Print("Changed object named ",sparam);

//--- 被移动的对象或被改变的定位点坐标

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DRAG)

Print("Changing anchor points of object named ",sparam);

//--- 在“编辑”图形对象的输入字段更改文本

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT)

Print("Changed text in Edit object ",sparam," id=",id);

//--- 鼠标移动事件

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)

Comment("POINT: ",(int)lparam,",",(int)dparam,"

",MouseState((uint)sparam));

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL)

{

//--- 考虑这个事件的鼠标按键和滚轮的状态

int flg_keys = (int)(lparam>>32); // Ctrl 和 Shift 键，鼠标按键的状态标识

int x_cursor = (int)(short)lparam; // 鼠标滚轮事件发生的X坐标

int y_cursor = (int)(short)(lparam>>16); // 鼠标滚轮事件发生的Y坐标

int delta = (int)dparam; // 鼠标滚动的总值，到达 +120 或 -120 时触发

//--- 处理标识

string str_keys="";

if((flg_keys&0x0001)!=0)

str_keys+="LMOUSE ";

if((flg_keys&0x0002)!=0)

str_keys+="RMOUSE ";

if((flg_keys&0x0004)!=0)

str_keys+="SHIFT ";

if((flg_keys&0x0008)!=0)

str_keys+="CTRL ";

if((flg_keys&0x0010)!=0)

str_keys+="MMOUSE ";

if((flg_keys&0x0020)!=0)

str_keys+="X1MOUSE ";

if((flg_keys&0x0040)!=0)

str_keys+="X2MOUSE ";



if(str_keys!="")

str_keys=", keys='"+StringSubstr(str_keys,0,StringLen(str_keys)-1)+"'";

PrintFormat("%s: X=%d, Y=%d, delta=%d%s",EnumToString(CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL),x_cursor,y_cursor,delta,str_keys);

}

//--- 使用属性对话框窗口调整图表大小或更改图表属性的事件

if(id==CHARTEVENT_CHART_CHANGE)

Print("Changing the chart size or properties");

//--- 自定义事件

if(id>CHARTEVENT_CUSTOM)

PrintFormat("Custom event ID=%d, lparam=%d, dparam=%G, sparam=%s",id,lparam,dparam,sparam);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 鼠标点选位置 |

//+------------------------------------------------------------------+

string MouseState(uint state)

{

string res;

res+="

ML: " +(((state& 1)== 1)?"DN":"UP"); // 鼠标左移

res+="

MR: " +(((state& 2)== 2)?"DN":"UP"); // 鼠标右移

res+="

MM: " +(((state&16)==16)?"DN":"UP"); // 鼠标居中

res+="

MX: " +(((state&32)==32)?"DN":"UP"); // 鼠标点选第一个X键

res+="

MY: " +(((state&64)==64)?"DN":"UP"); // 鼠标点选第二个 X 键

res+="

SHIFT: "+(((state& 4)== 4)?"DN":"UP"); // 移位键

res+="

CTRL: " +(((state& 8)== 8)?"DN":"UP"); // 控制键

return(res);

}

