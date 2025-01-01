位置标识符是独一的数字，对于每个新的开仓位来说是制定的且在整个使用期内是不可更改的，翻转位置不能改变它的标识符。

每个订单(ORDER_POSITION_ID)和每笔交易(DEAL_POSITION_ID) 都会指定用来打开、更改或关闭它的持仓识别器。使用这个属性来搜索持仓相关的订单和交易。

当单边模式下逆转持仓（使用单进/单出交易）时，POSITION_IDENTIFIER不会改变。但是，POSITION_TICKET会被替换为导致逆转的订单单号。而在锁仓模式下不提供逆转持仓。