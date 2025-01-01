仓位属性
在开盘中执行交易操作结果，改变成交量和/或位置，或者消失。交易操作以 订单为基础管理，在交易请求 形式中通过 OrderSend() 函数发送，对于每一个金融 证券 (symbol) （交易品种）来说，一个开仓位置是可行的，通过 PositionGet...() 函数一个位置有一个属性准备设立。
ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER
|
标识符
|
描述
|
类型
|
POSITION_TICKET
|
持仓价格。每个新持仓分配唯一的号码通常用于持仓的订单价格是匹配的，除非由于服务器的服务操作而导致价格发生变化，例如，收取重新持仓的库存费时。若要寻找用于持仓的订单，应用POSITION_IDENTIFIER 属性。
POSITION_TICKET 值相对应MqlTradeRequest::position。
|
long
|
POSITION_TIME
|
开盘时间位置
|
datetime
|
POSITION_TIME_MSC
|
以毫秒为单位计算01.01.1970以来持仓的时间
|
long
|
POSITION_TIME_UPDATE
|
以秒为单位计算01.01.1970以来持仓更改的时间
|
datetime
|
POSITION_TIME_UPDATE_MSC
|
以毫秒为单位计算01.01.1970以来持仓更改的时间
|
long
|
POSITION_TYPE
|
位置类型
|
POSITION_MAGIC
|
位置幻数（参看 ORDER_MAGIC ）
|
long
|
POSITION_IDENTIFIER
|
位置标识符是独一的数字，对于每个新的开仓位来说是制定的且在整个使用期内是不可更改的，翻转位置不能改变它的标识符。
当单边模式下逆转持仓（使用单进/单出交易）时，POSITION_IDENTIFIER不会改变。但是，POSITION_TICKET会被替换为导致逆转的订单单号。而在锁仓模式下不提供逆转持仓。
|
long
|
POSITION_REASON
|
持仓的原因
|
标识符
|
描述
|
类型
|
POSITION_VOLUME
|
方位成交量
|
double
|
POSITION_PRICE_OPEN
|
方位开盘价格
|
double
|
POSITION_SL
|
开仓止损水平
|
double
|
POSITION_TP
|
开仓获利水平
|
double
|
POSITION_PRICE_CURRENT
|
开仓当前价位
|
double
|
POSITION_SWAP
|
积累交换
|
double
|
POSITION_PROFIT
|
当前利润
|
double
|
标识符
|
描述
|
类型
|
POSITION_SYMBOL
|
交易品种位置
|
string
|
POSITION_COMMENT
|
方位注释
|
string
|
POSITION_EXTERNAL_ID
|
外部交易系统（交易所）中的持仓ID
|
string
开仓指向（买或卖）通过ENUM_POSITION_TYPE值来定义。为了获得开仓类型，使用PositionGetInteger()函数POSITION_TYPE修饰语。
|
标识符
|
描述
|
POSITION_TYPE_BUY
|
买入
|
POSITION_TYPE_SELL
|
卖出
持仓的原因包含在POSITION_REASON属性之中。因激活桌面程序端，移动程序端，EA交易等的下单来持仓。可能的POSITION_REASON值会在ENUM_POSITION_REASON枚举中描述。
|
标识符
|
描述
|
POSITION_REASON_CLIENT
|
因激活桌面程序端的下单来持仓
|
POSITION_REASON_MOBILE
|
因激活移动程序端的下单来持仓
|
POSITION_REASON_WEB
|
因激活网页平台的下单来持仓
|
POSITION_REASON_EXPERT
|
因激活MQL5程序的下单来持仓，例如EA交易或脚本