在开盘中执行交易操作结果，改变成交量和/或位置，或者消失。交易操作以 订单为基础管理，在交易请求 形式中通过 OrderSend() 函数发送，对于每一个金融 证券 (symbol) （交易品种）来说，一个开仓位置是可行的，通过 PositionGet...() 函数一个位置有一个属性准备设立。

函数 PositionGetInteger()

ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER

标识符

描述

类型

POSITION_TICKET

持仓价格。每个新持仓分配唯一的号码通常用于持仓的订单价格是匹配的，除非由于服务器的服务操作而导致价格发生变化，例如，收取重新持仓的库存费时。若要寻找用于持仓的订单，应用POSITION_IDENTIFIER 属性。
 

POSITION_TICKET 值相对应MqlTradeRequest::position

long

POSITION_TIME

开盘时间位置

datetime

POSITION_TIME_MSC

以毫秒为单位计算01.01.1970以来持仓的时间

long

POSITION_TIME_UPDATE

以秒为单位计算01.01.1970以来持仓更改的时间

datetime

POSITION_TIME_UPDATE_MSC

以毫秒为单位计算01.01.1970以来持仓更改的时间

long

POSITION_TYPE

位置类型

ENUM_POSITION_TYPE

POSITION_MAGIC

位置幻数（参看 ORDER_MAGIC

long

POSITION_IDENTIFIER

位置标识符是独一的数字，对于每个新的开仓位来说是制定的且在整个使用期内是不可更改的，翻转位置不能改变它的标识符。
每个订单(ORDER_POSITION_ID)和每笔交易(DEAL_POSITION_ID) 都会指定用来打开、更改或关闭它的持仓识别器。使用这个属性来搜索持仓相关的订单和交易。

当单边模式下逆转持仓（使用单进/单出交易）时，POSITION_IDENTIFIER不会改变。但是，POSITION_TICKET会被替换为导致逆转的订单单号。而在锁仓模式下不提供逆转持仓。

long

POSITION_REASON

持仓的原因

ENUM_POSITION_REASON

函数 PositionGetDouble()

ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE

标识符

描述

类型

POSITION_VOLUME

方位成交量

double

POSITION_PRICE_OPEN

方位开盘价格

double

POSITION_SL

开仓止损水平

double

POSITION_TP

开仓获利水平

double

POSITION_PRICE_CURRENT

开仓当前价位

double

POSITION_SWAP

积累交换

double

POSITION_PROFIT

当前利润

double

函数 PositionGetString()

ENUM_POSITION_PROPERTY_STRING

标识符

描述

类型

POSITION_SYMBOL

交易品种位置

string

POSITION_COMMENT

方位注释

string

POSITION_EXTERNAL_ID

外部交易系统（交易所）中的持仓ID

string

 

开仓指向（买或卖）通过ENUM_POSITION_TYPE值来定义。为了获得开仓类型，使用PositionGetInteger()函数POSITION_TYPE修饰语。

ENUM_POSITION_TYPE

标识符

描述

POSITION_TYPE_BUY

买入

POSITION_TYPE_SELL

卖出

 

持仓的原因包含在POSITION_REASON属性之中。因激活桌面程序端，移动程序端，EA交易等的下单来持仓。可能的POSITION_REASON值会在ENUM_POSITION_REASON枚举中描述。

ENUM_POSITION_REASON

标识符

描述

POSITION_REASON_CLIENT

因激活桌面程序端的下单来持仓

POSITION_REASON_MOBILE

因激活移动程序端的下单来持仓

POSITION_REASON_WEB

因激活网页平台的下单来持仓

POSITION_REASON_EXPERT

因激活MQL5程序的下单来持仓，例如EA交易或脚本