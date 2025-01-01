|
#property description "Expert Advisor for ParameterGetRange() function demonstration."
#property description "Should be launched in the optimization mode of the Strategy Tester"
//--- 输入参数
input int Input1=1;
input double Input2=2.0;
input bool Input3=false;
input ENUM_DAY_OF_WEEK Input4=SUNDAY;
//+------------------------------------------------------------------+
//| 专家初始化函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- EA是只为策略测试操作而设计的
if(!MQL5InfoInteger(MQL5_OPTIMIZATION))
{
MessageBox("Should be launched in the optimization mode of the Strategy Tester!");
//--- 提前完成EA操作并从图表删除
return(INIT_FAILED);
}
//--- 成功完成初始化
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| TesterInit 函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTesterInit()
{
//--- 长整型输入参数的示例
string name="Input1";
bool enable;
long par1,par1_start,par1_step,par1_stop;
ParameterGetRange(name,enable,par1,par1_start,par1_step,par1_stop);
Print("First parameter");
PrintFormat("%s=%d enable=%s from %d to %d with step=%d",
name,par1,(string)enable,par1_start,par1_stop,par1_step);
//--- 双精度型输入参数的示例
name="Input2";
double par2,par2_start,par2_step,par2_stop;
ParameterGetRange(name,enable,par2,par2_start,par2_step,par2_stop);
Print("Second parameter");
PrintFormat("%s=%G enable=%s from %G to %G with step=%G",
name,par2,(string)enable,par2_start,par2_stop,par2_step);
//--- 布尔型输入参数的示例
name="Input3";
long par3,par3_start,par3_step,par3_stop;
ParameterGetRange(name,enable,par3,par3_start,par3_step,par3_stop);
Print("Third parameter");
PrintFormat("%s=%s enable=%s from %s to %s",
name,(string)par3,(string)enable,
(string)par3_start,(string)par3_stop);
//--- 枚举型输入参数的示例
name="Input4";
long par4,par4_start,par4_step,par4_stop;
ParameterGetRange(name,enable,par4,par4_start,par4_step,par4_stop);
Print("Fourth parameter");
PrintFormat("%s=%s enable=%s from %s to %s",
name,EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)par4),(string)enable,
EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)par4_start),
EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)par4_stop));
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| TesterDeinit函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTesterDeinit()
{
//--- 优化完成后将会显示该信息
Print(__FUNCTION__," Optimization completed");
}