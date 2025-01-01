文档部分
指定图表被迫重画调用此函数。

void  ChartRedraw(
   long  chart_id=0      // 图表 ID
   );

参量

chart_id=0

[in]  图表 ID. 0 意味着当前图表。.

注释

通常更改物件属性之后使用该函数。

示例：

#define   WIDTH      50    // 以柱数表示的矩形宽度
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 取得当前图表ID并设置图形对象名称
   long   chart_id = ChartID();
   string obj_name = MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"_RectLabel";
   
//--- 取得两个矩形的时间坐标
   datetime time1  = iTime(_Symbol_PeriodWIDTH);
   datetime time2  = iTime(_Symbol_Period0);
   if(time1==0 || time2==0)
     {
      Print("Error getting time "GetLastError());
      return;
     }
 
//--- 取得矩形宽度范围内的最高和最低价格
   double price1 = HighestHigh(_Symbol_Period0WIDTH);
   double price2 = LowestLow(_Symbol_Period0WIDTH);
   if(price1==EMPTY_VALUE || price2==EMPTY_VALUE)
      return;
 
//--- 创建一个矩形对象
   Print("Create a wheat-colored rectangle");
   if(!ObjectCreate(chart_idobj_nameOBJ_RECTANGLE0time1price1time2price2))
     {
      Print("ObjectCreate() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
 
//--- 使用原始颜色填充矩形
   ObjectSetInteger(chart_idobj_nameOBJPROP_FILLtrue);
   ObjectSetInteger(chart_idobj_nameOBJPROP_BACKtrue);
   ObjectSetInteger(chart_idobj_nameOBJPROP_COLORclrWheat);
   ChartRedraw();
   
//--- 等待一秒钟, 使用道奇蓝色填充矩形并更新图表
   Sleep(1000);
   Print("Change color to DodgerBlue");
   ObjectSetInteger(chart_idobj_nameOBJPROP_COLORclrDodgerBlue);
   ChartRedraw();
   
//--- 等待一秒钟, 使用酸橙绿色填充矩形并更新图表
   Sleep(1000);
   Print("Change color to LimeGreen");
   ObjectSetInteger(chart_idobj_nameOBJPROP_COLORclrLimeGreen);
   ChartRedraw();
   
//--- 等待一秒钟, 使用橙红色填充矩形并更新图表
   Sleep(1000);
   Print("Change color to OrangeRed");
   ObjectSetInteger(chart_idobj_nameOBJPROP_COLORclrOrangeRed);
   ChartRedraw();
   
//--- 等待一秒钟, 使用小麦色填充矩形并更新图表
   Sleep(1000);
   Print("Reset color to original");
   ObjectSetInteger(chart_idobj_nameOBJPROP_COLORclrWheat);
   ChartRedraw();
   
//--- 三秒钟后, 从图表上删除对象
   Sleep(3000);
   Print("Delete the rectangle");
   ObjectDelete(chart_idobj_name);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 返回指定柱数范围内的最高价格                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
double HighestHigh(const string symbolconst ENUM_TIMEFRAMES timeframeconst uint startconst uint count)
  {
   ResetLastError();
   int index=iHighest(symboltimeframeMODE_HIGHcountstart);
   if(index==-1)
     {
      PrintFormat("%s: iHighest() failed. Error %d",__FUNCTION__GetLastError());
      return(EMPTY_VALUE);
     }
   GetLastError();
   double price=iHigh(symboltimeframeindex);
   if(price==0)
     {
      PrintFormat("%s: iHigh() failed. Error %d",__FUNCTION__GetLastError());
      return(EMPTY_VALUE);
     }
   return(price);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 返回指定柱数范围内的最低价格                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
double LowestLow(const string symbolconst ENUM_TIMEFRAMES timeframeconst uint startconst uint count)
  {
   ResetLastError();
   int index=iLowest(symboltimeframeMODE_LOWcountstart);
   if(index==-1)
     {
      PrintFormat("%s: iLowest() failed. Error %d",__FUNCTION__GetLastError());
      return(EMPTY_VALUE);
     }
   GetLastError();
   double price=iLow(symboltimeframeindex);
   if(price==0)
     {
      PrintFormat("%s: iLow() failed. Error %d",__FUNCTION__GetLastError());
      return(EMPTY_VALUE);
     }
   return(price);
  }

另见

