CLProgramCreate 

CLProgramCreate

从源代码创建一个OpenCL程序.

int  CLProgramCreate(
   int           context,     // 处理一个OpenCL背景
   const string  source       // 源代码
   );

参数

context

[in]  处理一个OpenCL背景.

source

[in] OpenCL程序源代码字符串.

返回值

如果成功将处理一个OpenCL对象。一旦出错 -返回1 . 有关错误信息，使用 GetLastError() 函数.

注意

目前，以下错误代码正在使用:

  • ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE – OpenCL上下文的无效处理程序。
  • ERR_INVALID_PARAMETER – 无效字符串参数。
  • ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY – 完成操作内存不足。
  • ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE – OpenCL 内部错误或编译错误。

在一些图形卡中，默认禁止启用双精度 类型数字。 这可能导致编译错误5105。 若要启用支持双精度类型数字，请添加以下指令到您的OpenCL程序：#pragma OPENCL EXTENSION cl_khr_fp64 : enable

示例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| OpenCL kernel                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
const string
cl_src=
       //--- 默认一些 GPU 不支持双精度类型
       //--- cl_khr_fp64 指令用于启用处理双精度类型
       "#pragma OPENCL EXTENSION cl_khr_fp64 : enable      \r\n"
       //--- OpenCL 核函数
       "__kernel void Test_GPU(__global double *data,      \r\n"
       "                       const    int N,             \r\n"
       "                       const    int total_arrays)  \r\n"
       "  {                                                \r\n"
       "   uint kernel_index=get_global_id(0);             \r\n"
       "   if (kernel_index>total_arrays) return;          \r\n"
       "   uint local_start_offset=kernel_index*N;         \r\n"
       "   for(int i=0; i<N; i++)                          \r\n"
       "     {                                             \r\n"
       "       data[i+local_start_offset] *= 2.0;          \r\n"
       "     }                                             \r\n"
       "  }                                                \r\n";
//+------------------------------------------------------------------+
//| Test_CPU                                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Test_CPU(double &data[],const int N,const int id,const int total_arrays)
  {
//--- 检查数组大小
   if(ArraySize(data)==0) return(false);
//--- 检查数组索引
   if(id>total_arrays) return(false);
//--- 通过索引id计算数组局部偏移
   int local_start_offset=id*N;
//--- 元素乘以2
   for(int i=0; i<N; i++)
     {
      data[i+local_start_offset]*=2.0;
     }
   return true;
  }
//---
#define ARRAY_SIZE   100  // size of the array
#define TOTAL_ARRAYS 5    // total arrays
//--- OpenCL 处理程序
int cl_ctx;  // OpenCL 内容处理
int cl_prg;  // OpenCL 程序处理
int cl_krn;  // OpenCL 核处理
int cl_mem;  // OpenCL 缓冲处理
//---
double DataArray1[]; // 用于CPU计算的数据数组
double DataArray2[]; // 用于GPU计算的数据数组
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnStart()
  {
//--- 初始化OpenCL对象
//--- 创建OpenCL 环境
   if((cl_ctx=CLContextCreate())==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("OpenCL not found. Error=",GetLastError());
      return(1);
     }
//--- 创建 OpenCL 程序
   if((cl_prg=CLProgramCreate(cl_ctx,cl_src))==INVALID_HANDLE)
     {
      CLContextFree(cl_ctx);
      Print("OpenCL program create failed. Error=",GetLastError());
      return(1);
     }
//--- 创建OpenCL 内核
   if((cl_krn=CLKernelCreate(cl_prg,"Test_GPU"))==INVALID_HANDLE)
     {
      CLProgramFree(cl_prg);
      CLContextFree(cl_ctx);
      Print("OpenCL kernel create failed. Error=",GetLastError());
      return(1);
     }
//--- 创建 OpenCL 缓冲
   if((cl_mem=CLBufferCreate(cl_ctx,ARRAY_SIZE*TOTAL_ARRAYS*sizeof(double),CL_MEM_READ_WRITE))==INVALID_HANDLE)
     {
      CLKernelFree(cl_krn);
      CLProgramFree(cl_prg);
      CLContextFree(cl_ctx);
      Print("OpenCL buffer create failed. Error=",GetLastError());
      return(1);
     }
//--- 设置OpenCL 内核常量参数
   CLSetKernelArgMem(cl_krn,0,cl_mem);
   CLSetKernelArg(cl_krn,1,ARRAY_SIZE);
   CLSetKernelArg(cl_krn,2,TOTAL_ARRAYS);
//--- 准备数据数组
   ArrayResize(DataArray1,ARRAY_SIZE*TOTAL_ARRAYS);
   ArrayResize(DataArray2,ARRAY_SIZE*TOTAL_ARRAYS);
//--- 用数据填写数组
   for(int j=0; j<TOTAL_ARRAYS; j++)
     {
      //--- 计算 jth 数组局部开始偏移
      uint local_offset=j*ARRAY_SIZE;
      //--- 准备 j 索引数组
      for(int i=0; i<ARRAY_SIZE; i++)
        {
         //--- 用MathCos(i+j)函数填写数组;
         DataArray1[i+local_offset]=MathCos(i+j);
         DataArray2[i+local_offset]=MathCos(i+j);
        }
     };
//--- 测试CPU 计算
   for(int j=0; j<TOTAL_ARRAYS; j++)
     {
      //--- 计算 j 索引数组 
      Test_CPU(DataArray1,ARRAY_SIZE,j,TOTAL_ARRAYS);
     }
//--- 准备 CLExecute 参数
   uint  offset[]={0};
//--- 全局工作大小
   uint  work[]={TOTAL_ARRAYS};
//--- 编写数据到 OpenCL 缓冲
   CLBufferWrite(cl_mem,DataArray2);
//--- 执行OpenCL 内核
   CLExecute(cl_krn,1,offset,work);
//--- 从OpenCL缓冲阅读数据
   CLBufferRead(cl_mem,DataArray2);
//--- 总误差
   double total_error=0;
//--- 比较结果和计算误差
   for(int j=0; j<TOTAL_ARRAYS; j++)
     {
      //--- 计算 jth 数组局部偏移
      uint local_offset=j*ARRAY_SIZE;
      //--- 比较结果
      for(int i=0; i<ARRAY_SIZE; i++)
        {
         double v1=DataArray1[i+local_offset];
         double v2=DataArray2[i+local_offset];
         double delta=MathAbs(v2-v1);
         total_error+=delta;
         //--- 显示初始和最后的数组
         if((j==0) || (j==TOTAL_ARRAYS-1))
            PrintFormat("array %d of %d, element [%d]:  %f, %f, [error]=%f",j+1,TOTAL_ARRAYS,i,v1,v2,delta);
        }
     }
   PrintFormat("Total error: %f",total_error);
//--- 删除OpenCL 对象
//--- 释放 OpenCL 缓冲
   CLBufferFree(cl_mem);
//--- 释放 OpenCL 内核
   CLKernelFree(cl_krn);
//--- 释放 OpenCL 程序
   CLProgramFree(cl_prg);
//--- 释放 OpenCL 环境
   CLContextFree(cl_ctx);
//---
   return(0);
  }