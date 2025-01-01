//+------------------------------------------------------------------+

//| OpenCL kernel |

//+------------------------------------------------------------------+

const string

cl_src=

//--- 默认一些 GPU 不支持双精度类型

//--- cl_khr_fp64 指令用于启用处理双精度类型

"#pragma OPENCL EXTENSION cl_khr_fp64 : enable \r

"

//--- OpenCL 核函数

"__kernel void Test_GPU(__global double *data, \r

"

" const int N, \r

"

" const int total_arrays) \r

"

" { \r

"

" uint kernel_index=get_global_id(0); \r

"

" if (kernel_index>total_arrays) return; \r

"

" uint local_start_offset=kernel_index*N; \r

"

" for(int i=0; i<N; i++) \r

"

" { \r

"

" data[i+local_start_offset] *= 2.0; \r

"

" } \r

"

" } \r

";

//+------------------------------------------------------------------+

//| Test_CPU |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Test_CPU(double &data[],const int N,const int id,const int total_arrays)

{

//--- 检查数组大小

if(ArraySize(data)==0) return(false);

//--- 检查数组索引

if(id>total_arrays) return(false);

//--- 通过索引id计算数组局部偏移

int local_start_offset=id*N;

//--- 元素乘以2

for(int i=0; i<N; i++)

{

data[i+local_start_offset]*=2.0;

}

return true;

}

//---

#define ARRAY_SIZE 100 // size of the array

#define TOTAL_ARRAYS 5 // total arrays

//--- OpenCL 处理程序

int cl_ctx; // OpenCL 内容处理

int cl_prg; // OpenCL 程序处理

int cl_krn; // OpenCL 核处理

int cl_mem; // OpenCL 缓冲处理

//---

double DataArray1[]; // 用于CPU计算的数据数组

double DataArray2[]; // 用于GPU计算的数据数组

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnStart()

{

//--- 初始化OpenCL对象

//--- 创建OpenCL 环境

if((cl_ctx=CLContextCreate())==INVALID_HANDLE)

{

Print("OpenCL not found. Error=",GetLastError());

return(1);

}

//--- 创建 OpenCL 程序

if((cl_prg=CLProgramCreate(cl_ctx,cl_src))==INVALID_HANDLE)

{

CLContextFree(cl_ctx);

Print("OpenCL program create failed. Error=",GetLastError());

return(1);

}

//--- 创建OpenCL 内核

if((cl_krn=CLKernelCreate(cl_prg,"Test_GPU"))==INVALID_HANDLE)

{

CLProgramFree(cl_prg);

CLContextFree(cl_ctx);

Print("OpenCL kernel create failed. Error=",GetLastError());

return(1);

}

//--- 创建 OpenCL 缓冲

if((cl_mem=CLBufferCreate(cl_ctx,ARRAY_SIZE*TOTAL_ARRAYS*sizeof(double),CL_MEM_READ_WRITE))==INVALID_HANDLE)

{

CLKernelFree(cl_krn);

CLProgramFree(cl_prg);

CLContextFree(cl_ctx);

Print("OpenCL buffer create failed. Error=",GetLastError());

return(1);

}

//--- 设置OpenCL 内核常量参数

CLSetKernelArgMem(cl_krn,0,cl_mem);

CLSetKernelArg(cl_krn,1,ARRAY_SIZE);

CLSetKernelArg(cl_krn,2,TOTAL_ARRAYS);

//--- 准备数据数组

ArrayResize(DataArray1,ARRAY_SIZE*TOTAL_ARRAYS);

ArrayResize(DataArray2,ARRAY_SIZE*TOTAL_ARRAYS);

//--- 用数据填写数组

for(int j=0; j<TOTAL_ARRAYS; j++)

{

//--- 计算 jth 数组局部开始偏移

uint local_offset=j*ARRAY_SIZE;

//--- 准备 j 索引数组

for(int i=0; i<ARRAY_SIZE; i++)

{

//--- 用MathCos(i+j)函数填写数组;

DataArray1[i+local_offset]=MathCos(i+j);

DataArray2[i+local_offset]=MathCos(i+j);

}

};

//--- 测试CPU 计算

for(int j=0; j<TOTAL_ARRAYS; j++)

{

//--- 计算 j 索引数组

Test_CPU(DataArray1,ARRAY_SIZE,j,TOTAL_ARRAYS);

}

//--- 准备 CLExecute 参数

uint offset[]={0};

//--- 全局工作大小

uint work[]={TOTAL_ARRAYS};

//--- 编写数据到 OpenCL 缓冲

CLBufferWrite(cl_mem,DataArray2);

//--- 执行OpenCL 内核

CLExecute(cl_krn,1,offset,work);

//--- 从OpenCL缓冲阅读数据

CLBufferRead(cl_mem,DataArray2);

//--- 总误差

double total_error=0;

//--- 比较结果和计算误差

for(int j=0; j<TOTAL_ARRAYS; j++)

{

//--- 计算 jth 数组局部偏移

uint local_offset=j*ARRAY_SIZE;

//--- 比较结果

for(int i=0; i<ARRAY_SIZE; i++)

{

double v1=DataArray1[i+local_offset];

double v2=DataArray2[i+local_offset];

double delta=MathAbs(v2-v1);

total_error+=delta;

//--- 显示初始和最后的数组

if((j==0) || (j==TOTAL_ARRAYS-1))

PrintFormat("array %d of %d, element [%d]: %f, %f, [error]=%f",j+1,TOTAL_ARRAYS,i,v1,v2,delta);

}

}

PrintFormat("Total error: %f",total_error);

//--- 删除OpenCL 对象

//--- 释放 OpenCL 缓冲

CLBufferFree(cl_mem);

//--- 释放 OpenCL 内核

CLKernelFree(cl_krn);

//--- 释放 OpenCL 程序

CLProgramFree(cl_prg);

//--- 释放 OpenCL 环境

CLContextFree(cl_ctx);

//---

return(0);

}