|
//+------------------------------------------------------------------+
//| OpenCL kernel |
//+------------------------------------------------------------------+
const string
cl_src=
//--- 默认一些 GPU 不支持双精度类型
//--- cl_khr_fp64 指令用于启用处理双精度类型
"#pragma OPENCL EXTENSION cl_khr_fp64 : enable \r\n"
//--- OpenCL 核函数
"__kernel void Test_GPU(__global double *data, \r\n"
" const int N, \r\n"
" const int total_arrays) \r\n"
" { \r\n"
" uint kernel_index=get_global_id(0); \r\n"
" if (kernel_index>total_arrays) return; \r\n"
" uint local_start_offset=kernel_index*N; \r\n"
" for(int i=0; i<N; i++) \r\n"
" { \r\n"
" data[i+local_start_offset] *= 2.0; \r\n"
" } \r\n"
" } \r\n";
//+------------------------------------------------------------------+
//| Test_CPU |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Test_CPU(double &data[],const int N,const int id,const int total_arrays)
{
//--- 检查数组大小
if(ArraySize(data)==0) return(false);
//--- 检查数组索引
if(id>total_arrays) return(false);
//--- 通过索引id计算数组局部偏移
int local_start_offset=id*N;
//--- 元素乘以2
for(int i=0; i<N; i++)
{
data[i+local_start_offset]*=2.0;
}
return true;
}
//---
#define ARRAY_SIZE 100 // size of the array
#define TOTAL_ARRAYS 5 // total arrays
//--- OpenCL 处理程序
int cl_ctx; // OpenCL 内容处理
int cl_prg; // OpenCL 程序处理
int cl_krn; // OpenCL 核处理
int cl_mem; // OpenCL 缓冲处理
//---
double DataArray1[]; // 用于CPU计算的数据数组
double DataArray2[]; // 用于GPU计算的数据数组
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnStart()
{
//--- 初始化OpenCL对象
//--- 创建OpenCL 环境
if((cl_ctx=CLContextCreate())==INVALID_HANDLE)
{
Print("OpenCL not found. Error=",GetLastError());
return(1);
}
//--- 创建 OpenCL 程序
if((cl_prg=CLProgramCreate(cl_ctx,cl_src))==INVALID_HANDLE)
{
CLContextFree(cl_ctx);
Print("OpenCL program create failed. Error=",GetLastError());
return(1);
}
//--- 创建OpenCL 内核
if((cl_krn=CLKernelCreate(cl_prg,"Test_GPU"))==INVALID_HANDLE)
{
CLProgramFree(cl_prg);
CLContextFree(cl_ctx);
Print("OpenCL kernel create failed. Error=",GetLastError());
return(1);
}
//--- 创建 OpenCL 缓冲
if((cl_mem=CLBufferCreate(cl_ctx,ARRAY_SIZE*TOTAL_ARRAYS*sizeof(double),CL_MEM_READ_WRITE))==INVALID_HANDLE)
{
CLKernelFree(cl_krn);
CLProgramFree(cl_prg);
CLContextFree(cl_ctx);
Print("OpenCL buffer create failed. Error=",GetLastError());
return(1);
}
//--- 设置OpenCL 内核常量参数
CLSetKernelArgMem(cl_krn,0,cl_mem);
CLSetKernelArg(cl_krn,1,ARRAY_SIZE);
CLSetKernelArg(cl_krn,2,TOTAL_ARRAYS);
//--- 准备数据数组
ArrayResize(DataArray1,ARRAY_SIZE*TOTAL_ARRAYS);
ArrayResize(DataArray2,ARRAY_SIZE*TOTAL_ARRAYS);
//--- 用数据填写数组
for(int j=0; j<TOTAL_ARRAYS; j++)
{
//--- 计算 jth 数组局部开始偏移
uint local_offset=j*ARRAY_SIZE;
//--- 准备 j 索引数组
for(int i=0; i<ARRAY_SIZE; i++)
{
//--- 用MathCos(i+j)函数填写数组;
DataArray1[i+local_offset]=MathCos(i+j);
DataArray2[i+local_offset]=MathCos(i+j);
}
};
//--- 测试CPU 计算
for(int j=0; j<TOTAL_ARRAYS; j++)
{
//--- 计算 j 索引数组
Test_CPU(DataArray1,ARRAY_SIZE,j,TOTAL_ARRAYS);
}
//--- 准备 CLExecute 参数
uint offset[]={0};
//--- 全局工作大小
uint work[]={TOTAL_ARRAYS};
//--- 编写数据到 OpenCL 缓冲
CLBufferWrite(cl_mem,DataArray2);
//--- 执行OpenCL 内核
CLExecute(cl_krn,1,offset,work);
//--- 从OpenCL缓冲阅读数据
CLBufferRead(cl_mem,DataArray2);
//--- 总误差
double total_error=0;
//--- 比较结果和计算误差
for(int j=0; j<TOTAL_ARRAYS; j++)
{
//--- 计算 jth 数组局部偏移
uint local_offset=j*ARRAY_SIZE;
//--- 比较结果
for(int i=0; i<ARRAY_SIZE; i++)
{
double v1=DataArray1[i+local_offset];
double v2=DataArray2[i+local_offset];
double delta=MathAbs(v2-v1);
total_error+=delta;
//--- 显示初始和最后的数组
if((j==0) || (j==TOTAL_ARRAYS-1))
PrintFormat("array %d of %d, element [%d]: %f, %f, [error]=%f",j+1,TOTAL_ARRAYS,i,v1,v2,delta);
}
}
PrintFormat("Total error: %f",total_error);
//--- 删除OpenCL 对象
//--- 释放 OpenCL 缓冲
CLBufferFree(cl_mem);
//--- 释放 OpenCL 内核
CLKernelFree(cl_krn);
//--- 释放 OpenCL 程序
CLProgramFree(cl_prg);
//--- 释放 OpenCL 环境
CLContextFree(cl_ctx);
//---
return(0);
}