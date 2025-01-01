- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
DoubleToString
把数字值转换成文本串
|
string DoubleToString(
参量
value
[in] 浮点值
digits
[in]精确模式。如果digits值在0到16之间，字符串描述数值是在小数点后特定的数字。如果digits值在-1到-16之间，字符串描述数值是小数点后的标准数值。在其他任何情况下在小数点后保留8位。
返回值
字符串包括交易品种代表规定精确度数量。
示例：
|
Print("DoubleToString(120.0 + M_PI) : ",DoubleToString(120.0+M_PI));
另见