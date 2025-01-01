文档部分
MQL5参考函数转换DoubleToString 

DoubleToString

把数字值转换成文本串

string  DoubleToString(
   double  value,      // 数字
   int     digits=8    // 小数点后的数字数
   );

参量

value

[in]  浮点值

digits

[in]精确模式。如果digits值在0到16之间，字符串描述数值是在小数点后特定的数字。如果digits值在-1到-16之间，字符串描述数值是小数点后的标准数值。在其他任何情况下在小数点后保留8位。

返回值

字符串包括交易品种代表规定精确度数量。

 

示例：

   Print("DoubleToString(120.0 + M_PI) : ",DoubleToString(120.0+M_PI));
   Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,16) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,16));
   Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,-16) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,-16));
   Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,-1) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,-1));
   Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,-20) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,-20));

另见

NormalizeDouble, StringToDouble