#property description "Expert Advisor for sending trade requests "

" using OrderSendAsync() function.\r

"

#property description "Handling trading events using"

" OnTrade() and OnTradeTransaction() handler functions is displayed\r

"

#property description "Expert Advisor parameters allow setting Magic Number"

" (unique ID) "

#property description "and the mode of displaying messages in Experts log. All details are displayed by default.\r

"

//--- 输入参数

input int MagicNumber=1234567; // EA交易 ID

input bool DescriptionModeFull=true; // 详细的输出模式

//--- HistorySelect()调用使用的变量

datetime history_start;

//+------------------------------------------------------------------+

//| 专家初始化函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- 检查是否允许自动交易

if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))

{

Alert("Autotrading in the terminal is disabled, Expert Advisor will be removed.");

ExpertRemove();

return(-1);

}

//--- 不能交易真实账户

if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE)==ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL)

{

Alert("Expert Advisor cannot trade on a real account!");

ExpertRemove();

return(-2);

}

//--- 检查是否可以在该账户交易（例如，使用只读密码时不能交易）

if(!AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED))

{

Alert("Trading on this account is disabled");

ExpertRemove();

return(-3);

}

//--- 节省启动EA交易的时间来接收交易历史记录

history_start=TimeCurrent();

//---

CreateBuySellButtons();

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 专家去初始化函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- 删除所有图形对象

ObjectDelete(0,"Buy");

ObjectDelete(0,"Sell");

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| TradeTransaction 函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,

const MqlTradeRequest &request,

const MqlTradeResult &result)

{

//--- 标题命名在交易事件处理程序函数之后

Print("=> ",__FUNCTION__," at ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));

//--- 接收事务类型作为枚举值

ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=trans.type;

//--- 如果事务是请求处理的结果

if(type==TRADE_TRANSACTION_REQUEST)

{

//--- 显示事务名称

Print(EnumToString(type));

//--- 然后显示已处理请求的字符串描述

Print("------------RequestDescription\r

",

RequestDescription(request,DescriptionModeFull));

//--- 并显示请求结果的描述

Print("------------ ResultDescription\r

",

TradeResultDescription(result,DescriptionModeFull));

}

else // 显示另一类型事务的完整描述

{

Print("------------ TransactionDescription\r

",

TransactionDescription(trans,DescriptionModeFull));

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 交易函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTrade()

{

//--- 存储交易账户状态的静态成员

static int prev_positions=0,prev_orders=0,prev_deals=0,prev_history_orders=0;

//--- 请求交易历史记录

bool update=HistorySelect(history_start,TimeCurrent());

PrintFormat("HistorySelect(%s , %s) = %s",

TimeToString(history_start),TimeToString(TimeCurrent()),(string)update);

//--- 标题命名在交易事件处理程序函数之后

Print("=> ",__FUNCTION__," at ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));

//--- 显示处理程序名称和处理时期订单数量

int curr_positions=PositionsTotal();

int curr_orders=OrdersTotal();

int curr_deals=HistoryOrdersTotal();

int curr_history_orders=HistoryDealsTotal();

//--- 用括号显示订单数量，持仓，成交，以及改变

PrintFormat("PositionsTotal() = %d (%+d)",

curr_positions,(curr_positions-prev_positions));

PrintFormat("OrdersTotal() = %d (%+d)",

curr_orders,curr_orders-prev_orders);

PrintFormat("HistoryOrdersTotal() = %d (%+d)",

curr_deals,curr_deals-prev_deals);

PrintFormat("HistoryDealsTotal() = %d (%+d)",

curr_history_orders,curr_history_orders-prev_history_orders);

//--- 插入字符串断点，更便于查看日志

Print("");

//--- 保存账户状态

prev_positions=curr_positions;

prev_orders=curr_orders;

prev_deals=curr_deals;

prev_history_orders=curr_history_orders;

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent 函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- 处理 CHARTEVENT_CLICK 事件 ("点击图表")

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

{

Print("=> ",__FUNCTION__,": sparam = ",sparam);

//--- 成交的最小交易量

double volume_min=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);

//--- 如果按下"买入"按钮，则买入

if(sparam=="Buy")

{

PrintFormat("Buy %s %G lot",_Symbol,volume_min);

BuyAsync(volume_min);

//--- 不按下该按钮

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE,false);

}

//--- 如果按下"卖出"按钮，则卖出

if(sparam=="Sell")

{

PrintFormat("Sell %s %G lot",_Symbol,volume_min);

SellAsync(volume_min);

//--- 不按下该按钮

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE,false);

}

ChartRedraw();

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 返回交易事务的文本描述 |

//+------------------------------------------------------------------+

string TransactionDescription(const MqlTradeTransaction &trans,

const bool detailed=true)

{

//--- 准备从函数返回的字符串

string desc=EnumToString(trans.type)+"\r

";

//--- 在详细模式添加所有可能的数据

if(detailed)

{

desc+="Symbol: "+trans.symbol+"\r

";

desc+="Deal ticket: "+(string)trans.deal+"\r

";

desc+="Deal type: "+EnumToString(trans.deal_type)+"\r

";

desc+="Order ticket: "+(string)trans.order+"\r

";

desc+="Order type: "+EnumToString(trans.order_type)+"\r

";

desc+="Order state: "+EnumToString(trans.order_state)+"\r

";

desc+="Order time type: "+EnumToString(trans.time_type)+"\r

";

desc+="Order expiration: "+TimeToString(trans.time_expiration)+"\r

";

desc+="Price: "+StringFormat("%G",trans.price)+"\r

";

desc+="Price trigger: "+StringFormat("%G",trans.price_trigger)+"\r

";

desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",trans.price_sl)+"\r

";

desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",trans.price_tp)+"\r

";

desc+="Volume: "+StringFormat("%G",trans.volume)+"\r

";

}

//--- 返回接收的字符串

return desc;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 返回交易请求的文本描述 |

//+------------------------------------------------------------------+

string RequestDescription(const MqlTradeRequest &request,

const bool detailed=true)

{

//--- 准备从函数返回的字符串

string desc=EnumToString(request.action)+"\r

";

//--- 在详细模式添加所有可用的数据

if(detailed)

{

desc+="Symbol: "+request.symbol+"\r

";

desc+="Magic Number: "+StringFormat("%d",request.magic)+"\r

";

desc+="Order ticket: "+(string)request.order+"\r

";

desc+="Order type: "+EnumToString(request.type)+"\r

";

desc+="Order filling: "+EnumToString(request.type_filling)+"\r

";

desc+="Order time type: "+EnumToString(request.type_time)+"\r

";

desc+="Order expiration: "+TimeToString(request.expiration)+"\r

";

desc+="Price: "+StringFormat("%G",request.price)+"\r

";

desc+="Deviation points: "+StringFormat("%G",request.deviation)+"\r

";

desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",request.sl)+"\r

";

desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",request.tp)+"\r

";

desc+="Stop Limit: "+StringFormat("%G",request.stoplimit)+"\r

";

desc+="Volume: "+StringFormat("%G",request.volume)+"\r

";

desc+="Comment: "+request.comment+"\r

";

}

//--- 返回接收的字符串

return desc;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 返回请求处理结果的文本描述 |

//+------------------------------------------------------------------+

string TradeResultDescription(const MqlTradeResult &result,

const bool detailed=true)

{

//--- 准备从函数返回的字符串

string desc="Retcode "+(string)result.retcode+"\r

";

//--- 在详细模式添加所有可用的数据

if(detailed)

{

desc+="Request ID: "+StringFormat("%d",result.request_id)+"\r

";

desc+="Order ticket: "+(string)result.order+"\r

";

desc+="Deal ticket: "+(string)result.deal+"\r

";

desc+="Volume: "+StringFormat("%G",result.volume)+"\r

";

desc+="Price: "+StringFormat("%G",result.price)+"\r

";

desc+="Ask: "+StringFormat("%G",result.ask)+"\r

";

desc+="Bid: "+StringFormat("%G",result.bid)+"\r

";

desc+="Comment: "+result.comment+"\r

";

}

//--- 返回接收的字符串

return desc;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 为买入和卖出创建两个按钮 |

//+------------------------------------------------------------------+

void CreateBuySellButtons()

{

//--- 检查名称为“买入”的对象

if(ObjectFind(0,"Buy")>=0)

{

//--- 如果发现的对象不是按钮，请删除

if(ObjectGetInteger(0,"Buy",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)

ObjectDelete(0,"Buy");

}

else

ObjectCreate(0,"Buy",OBJ_BUTTON,0,0,0); // 创建“买入”按钮

//--- 配置“买入”按钮

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YDISTANCE,50);

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XSIZE,70);

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YSIZE,30);

ObjectSetString(0,"Buy",OBJPROP_TEXT,"Buy");

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_COLOR,clrRed);

//--- 检查名称为“卖出”的对象

if(ObjectFind(0,"Sell")>=0)

{

//--- 如果发现的对象不是按钮，请删除

if(ObjectGetInteger(0,"Sell",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)

ObjectDelete(0,"Sell");

}

else

ObjectCreate(0,"Sell",OBJ_BUTTON,0,0,0); // 创建“卖出”按钮

//--- 配置“卖出”按钮

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XSIZE,70);

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YSIZE,30);

ObjectSetString(0,"Sell",OBJPROP_TEXT,"Sell");

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_COLOR,clrBlue);

//--- 执行强制更新图表，立即查看按钮

ChartRedraw();

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 使用OrderSendAsync()异步函数进行买入 |

//+------------------------------------------------------------------+

void BuyAsync(double volume)

{

//--- 准备请求

MqlTradeRequest req={};

req.action =TRADE_ACTION_DEAL;

req.symbol =_Symbol;

req.magic =MagicNumber;

req.volume =0.1;

req.type =ORDER_TYPE_BUY;

req.price =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_ASK);

req.deviation =10;

req.comment ="Buy using OrderSendAsync()";

MqlTradeResult res={};

if(!OrderSendAsync(req,res))

{

Print(__FUNCTION__,": error ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 使用OrderSendAsync()异步函数进行卖出 |

//+------------------------------------------------------------------+

void SellAsync(double volume)

{

//--- 准备请求

MqlTradeRequest req={};

req.action =TRADE_ACTION_DEAL;

req.symbol =_Symbol;

req.magic =MagicNumber;

req.volume =0.1;

req.type =ORDER_TYPE_SELL;

req.price =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_BID);

req.deviation =10;

req.comment ="Sell using OrderSendAsync()";

MqlTradeResult res={};

if(!OrderSendAsync(req,res))

{

Print(__FUNCTION__,": error ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+