|
#property description "Expert Advisor for sending trade requests "
" using OrderSendAsync() function.\r\n"
#property description "Handling trading events using"
" OnTrade() and OnTradeTransaction() handler functions is displayed\r\n"
#property description "Expert Advisor parameters allow setting Magic Number"
" (unique ID) "
#property description "and the mode of displaying messages in Experts log. All details are displayed by default.\r\n"
//--- 输入参数
input int MagicNumber=1234567; // EA交易 ID
input bool DescriptionModeFull=true; // 详细的输出模式
//--- HistorySelect()调用使用的变量
datetime history_start;
//+------------------------------------------------------------------+
//| 专家初始化函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- 检查是否允许自动交易
if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))
{
Alert("Autotrading in the terminal is disabled, Expert Advisor will be removed.");
ExpertRemove();
return(-1);
}
//--- 不能交易真实账户
if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE)==ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL)
{
Alert("Expert Advisor cannot trade on a real account!");
ExpertRemove();
return(-2);
}
//--- 检查是否可以在该账户交易（例如，使用只读密码时不能交易）
if(!AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED))
{
Alert("Trading on this account is disabled");
ExpertRemove();
return(-3);
}
//--- 节省启动EA交易的时间来接收交易历史记录
history_start=TimeCurrent();
//---
CreateBuySellButtons();
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 专家去初始化函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//--- 删除所有图形对象
ObjectDelete(0,"Buy");
ObjectDelete(0,"Sell");
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| TradeTransaction 函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,
const MqlTradeRequest &request,
const MqlTradeResult &result)
{
//--- 标题命名在交易事件处理程序函数之后
Print("=> ",__FUNCTION__," at ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));
//--- 接收事务类型作为枚举值
ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=trans.type;
//--- 如果事务是请求处理的结果
if(type==TRADE_TRANSACTION_REQUEST)
{
//--- 显示事务名称
Print(EnumToString(type));
//--- 然后显示已处理请求的字符串描述
Print("------------RequestDescription\r\n",
RequestDescription(request,DescriptionModeFull));
//--- 并显示请求结果的描述
Print("------------ ResultDescription\r\n",
TradeResultDescription(result,DescriptionModeFull));
}
else // 显示另一类型事务的完整描述
{
Print("------------ TransactionDescription\r\n",
TransactionDescription(trans,DescriptionModeFull));
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 交易函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTrade()
{
//--- 存储交易账户状态的静态成员
static int prev_positions=0,prev_orders=0,prev_deals=0,prev_history_orders=0;
//--- 请求交易历史记录
bool update=HistorySelect(history_start,TimeCurrent());
PrintFormat("HistorySelect(%s , %s) = %s",
TimeToString(history_start),TimeToString(TimeCurrent()),(string)update);
//--- 标题命名在交易事件处理程序函数之后
Print("=> ",__FUNCTION__," at ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));
//--- 显示处理程序名称和处理时期订单数量
int curr_positions=PositionsTotal();
int curr_orders=OrdersTotal();
int curr_deals=HistoryOrdersTotal();
int curr_history_orders=HistoryDealsTotal();
//--- 用括号显示订单数量，持仓，成交，以及改变
PrintFormat("PositionsTotal() = %d (%+d)",
curr_positions,(curr_positions-prev_positions));
PrintFormat("OrdersTotal() = %d (%+d)",
curr_orders,curr_orders-prev_orders);
PrintFormat("HistoryOrdersTotal() = %d (%+d)",
curr_deals,curr_deals-prev_deals);
PrintFormat("HistoryDealsTotal() = %d (%+d)",
curr_history_orders,curr_history_orders-prev_history_orders);
//--- 插入字符串断点，更便于查看日志
Print("");
//--- 保存账户状态
prev_positions=curr_positions;
prev_orders=curr_orders;
prev_deals=curr_deals;
prev_history_orders=curr_history_orders;
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent 函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
const long &lparam,
const double &dparam,
const string &sparam)
{
//--- 处理 CHARTEVENT_CLICK 事件 ("点击图表")
if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)
{
Print("=> ",__FUNCTION__,": sparam = ",sparam);
//--- 成交的最小交易量
double volume_min=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
//--- 如果按下"买入"按钮，则买入
if(sparam=="Buy")
{
PrintFormat("Buy %s %G lot",_Symbol,volume_min);
BuyAsync(volume_min);
//--- 不按下该按钮
ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE,false);
}
//--- 如果按下"卖出"按钮，则卖出
if(sparam=="Sell")
{
PrintFormat("Sell %s %G lot",_Symbol,volume_min);
SellAsync(volume_min);
//--- 不按下该按钮
ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE,false);
}
ChartRedraw();
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 返回交易事务的文本描述 |
//+------------------------------------------------------------------+
string TransactionDescription(const MqlTradeTransaction &trans,
const bool detailed=true)
{
//--- 准备从函数返回的字符串
string desc=EnumToString(trans.type)+"\r\n";
//--- 在详细模式添加所有可能的数据
if(detailed)
{
desc+="Symbol: "+trans.symbol+"\r\n";
desc+="Deal ticket: "+(string)trans.deal+"\r\n";
desc+="Deal type: "+EnumToString(trans.deal_type)+"\r\n";
desc+="Order ticket: "+(string)trans.order+"\r\n";
desc+="Order type: "+EnumToString(trans.order_type)+"\r\n";
desc+="Order state: "+EnumToString(trans.order_state)+"\r\n";
desc+="Order time type: "+EnumToString(trans.time_type)+"\r\n";
desc+="Order expiration: "+TimeToString(trans.time_expiration)+"\r\n";
desc+="Price: "+StringFormat("%G",trans.price)+"\r\n";
desc+="Price trigger: "+StringFormat("%G",trans.price_trigger)+"\r\n";
desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",trans.price_sl)+"\r\n";
desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",trans.price_tp)+"\r\n";
desc+="Volume: "+StringFormat("%G",trans.volume)+"\r\n";
}
//--- 返回接收的字符串
return desc;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 返回交易请求的文本描述 |
//+------------------------------------------------------------------+
string RequestDescription(const MqlTradeRequest &request,
const bool detailed=true)
{
//--- 准备从函数返回的字符串
string desc=EnumToString(request.action)+"\r\n";
//--- 在详细模式添加所有可用的数据
if(detailed)
{
desc+="Symbol: "+request.symbol+"\r\n";
desc+="Magic Number: "+StringFormat("%d",request.magic)+"\r\n";
desc+="Order ticket: "+(string)request.order+"\r\n";
desc+="Order type: "+EnumToString(request.type)+"\r\n";
desc+="Order filling: "+EnumToString(request.type_filling)+"\r\n";
desc+="Order time type: "+EnumToString(request.type_time)+"\r\n";
desc+="Order expiration: "+TimeToString(request.expiration)+"\r\n";
desc+="Price: "+StringFormat("%G",request.price)+"\r\n";
desc+="Deviation points: "+StringFormat("%G",request.deviation)+"\r\n";
desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",request.sl)+"\r\n";
desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",request.tp)+"\r\n";
desc+="Stop Limit: "+StringFormat("%G",request.stoplimit)+"\r\n";
desc+="Volume: "+StringFormat("%G",request.volume)+"\r\n";
desc+="Comment: "+request.comment+"\r\n";
}
//--- 返回接收的字符串
return desc;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 返回请求处理结果的文本描述 |
//+------------------------------------------------------------------+
string TradeResultDescription(const MqlTradeResult &result,
const bool detailed=true)
{
//--- 准备从函数返回的字符串
string desc="Retcode "+(string)result.retcode+"\r\n";
//--- 在详细模式添加所有可用的数据
if(detailed)
{
desc+="Request ID: "+StringFormat("%d",result.request_id)+"\r\n";
desc+="Order ticket: "+(string)result.order+"\r\n";
desc+="Deal ticket: "+(string)result.deal+"\r\n";
desc+="Volume: "+StringFormat("%G",result.volume)+"\r\n";
desc+="Price: "+StringFormat("%G",result.price)+"\r\n";
desc+="Ask: "+StringFormat("%G",result.ask)+"\r\n";
desc+="Bid: "+StringFormat("%G",result.bid)+"\r\n";
desc+="Comment: "+result.comment+"\r\n";
}
//--- 返回接收的字符串
return desc;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 为买入和卖出创建两个按钮 |
//+------------------------------------------------------------------+
void CreateBuySellButtons()
{
//--- 检查名称为“买入”的对象
if(ObjectFind(0,"Buy")>=0)
{
//--- 如果发现的对象不是按钮，请删除
if(ObjectGetInteger(0,"Buy",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)
ObjectDelete(0,"Buy");
}
else
ObjectCreate(0,"Buy",OBJ_BUTTON,0,0,0); // 创建“买入”按钮
//--- 配置“买入”按钮
ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);
ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XDISTANCE,100);
ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YDISTANCE,50);
ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XSIZE,70);
ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YSIZE,30);
ObjectSetString(0,"Buy",OBJPROP_TEXT,"Buy");
ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_COLOR,clrRed);
//--- 检查名称为“卖出”的对象
if(ObjectFind(0,"Sell")>=0)
{
//--- 如果发现的对象不是按钮，请删除
if(ObjectGetInteger(0,"Sell",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)
ObjectDelete(0,"Sell");
}
else
ObjectCreate(0,"Sell",OBJ_BUTTON,0,0,0); // 创建“卖出”按钮
//--- 配置“卖出”按钮
ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);
ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XDISTANCE,100);
ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YDISTANCE,100);
ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XSIZE,70);
ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YSIZE,30);
ObjectSetString(0,"Sell",OBJPROP_TEXT,"Sell");
ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_COLOR,clrBlue);
//--- 执行强制更新图表，立即查看按钮
ChartRedraw();
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 使用OrderSendAsync()异步函数进行买入 |
//+------------------------------------------------------------------+
void BuyAsync(double volume)
{
//--- 准备请求
MqlTradeRequest req={};
req.action =TRADE_ACTION_DEAL;
req.symbol =_Symbol;
req.magic =MagicNumber;
req.volume =0.1;
req.type =ORDER_TYPE_BUY;
req.price =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_ASK);
req.deviation =10;
req.comment ="Buy using OrderSendAsync()";
MqlTradeResult res={};
if(!OrderSendAsync(req,res))
{
Print(__FUNCTION__,": error ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 使用OrderSendAsync()异步函数进行卖出 |
//+------------------------------------------------------------------+
void SellAsync(double volume)
{
//--- 准备请求
MqlTradeRequest req={};
req.action =TRADE_ACTION_DEAL;
req.symbol =_Symbol;
req.magic =MagicNumber;
req.volume =0.1;
req.type =ORDER_TYPE_SELL;
req.price =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_BID);
req.deviation =10;
req.comment ="Sell using OrderSendAsync()";
MqlTradeResult res={};
if(!OrderSendAsync(req,res))
{
Print(__FUNCTION__,": error ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+