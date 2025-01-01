文档部分
MQL5参考交易函数OrdersTotal 

OrdersTotal

返回当前订单数。

int  OrdersTotal();

返回值

整型 值。

注释

不要使仓位挂单混乱，它显示在客户端“工具箱”的“交易”标签中。订单是交易要求，而仓位就是一个或者多个交易的结果。

对于"单边" 持仓 (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTINGACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE)，无论任何时候一个交易品种只能存在一个持仓 。该持仓是一个或多个交易的结果。请不要混淆也显示在工具箱窗口交易标签中的有效挂单的持仓。

如果允许单独持仓 (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)，那么可为一个交易品种打开多个持仓。

示例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 取得并在日志中打印账户中活动的挂单数量
   int total=OrdersTotal();
   Print("Number of active pending orders on the account: "total);
   /*
   结果：
   Number of active pending orders on the account2
   */
  }

另见

