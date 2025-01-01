//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 取得并在日志中打印账户中活动的挂单数量

int total=OrdersTotal();

Print("Number of active pending orders on the account: ", total);

/*

结果：

Number of active pending orders on the account: 2

*/

}