- 数组，缓冲器和时序列中索引方向
- 组织数据存储
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
IndicatorParameters
基于指定句柄，返回指标输入参数的数量，以及参数的值和类型。
|
int IndicatorParameters(
参数
indicator_handle
[in] 指标处理，您需要知道计算的参数数量。
indicator_type
[out] 变量，如果ENUM_INDICATOR 类型是指标类型将被写入的类型。
parameters[]
[out] 接收MqlParam类型值的动态数组，在这里写入指标参数列表。数组大小通过IndicatorParameters()函数返回。
返回值
指定句柄的指标输入参数数量。如果错误则返回-1。要了解有关错误的更多信息，请访问GetLastError()函数。
例如：
|
//+------------------------------------------------------------------+
另见