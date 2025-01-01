void OnStart()

{

datetime from=0;

datetime to=TimeCurrent();

//--- 要求全部历史记录

HistorySelect(from,to);

//--- 返回订单属性值变量

ulong ticket;

double open_price;

double initial_volume;

datetime time_setup;

datetime time_done;

string symbol;

string type;

long order_magic;

long positionID;

//--- 当前挂单数量

uint total=HistoryOrdersTotal();

//--- 循环检测通过订单

for(uint i=0;i<total;i++)

{

//--- 通过其列表中的位置返回订单报价

if((ticket=HistoryOrderGetTicket(i))>0)

{

//--- 返回订单属性

open_price= HistoryOrderGetDouble(ticket,ORDER_PRICE_OPEN);

time_setup= (datetime)HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_TIME_SETUP);

time_done= (datetime)HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_TIME_DONE);

symbol= HistoryOrderGetString(ticket,ORDER_SYMBOL);

order_magic= HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_MAGIC);

positionID = HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_POSITION_ID);

initial_volume= HistoryOrderGetDouble(ticket,ORDER_VOLUME_INITIAL);

type=GetOrderType(HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_TYPE));

//--- 准备并显示订单信息

printf("#ticket %d %s %G %s at %G was set up at %s => done at %s, pos ID=%d",

ticket, // 订单报价

type, // 类型

initial_volume, // 已下的交易量

symbol, // 交易品种

open_price, // 规定的开盘价

TimeToString(time_setup),// 下订单时间

TimeToString(time_done), // 订单执行或者删除时间

positionID // 一个包括订单交易的仓位ID

);

}

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 返回订单类型字符串名称 |

//+------------------------------------------------------------------+

string GetOrderType(long type)

{

string str_type="unknown operation";

switch(type)

{

case (ORDER_TYPE_BUY): return("buy");

case (ORDER_TYPE_SELL): return("sell");

case (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT): return("buy limit");

case (ORDER_TYPE_SELL_LIMIT): return("sell limit");

case (ORDER_TYPE_BUY_STOP): return("buy stop");

case (ORDER_TYPE_SELL_STOP): return("sell stop");

case (ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT): return("buy stop limit");

case (ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT):return("sell stop limit");

}

return(str_type);

}