HistoryOrderGetTicket
在历史中返回相关订单报价。优先调用HistoryOrderGetTicket()，首先需要接收使用HistorySelect()或者 HistorySelectByPosition() 函数的交易和订单历史记录。
ulong HistoryOrderGetTicket(
参量
index
[in] 订单列表中的订单数。
返回值
无符长整型 值。 如果函数失败，则返回0。
注释
不能把出现在客户端"工具箱"的"交易" 标签中的当前挂单和交易历史订单弄乱。取消的或者导致的交易的订单列表可以在"工具箱"客户端中的"历史记录"标签浏览。
示例：
void OnStart()
另见
HistorySelect()， HistoryOrdersTotal()， HistoryOrderSelect()， 订单属性