FileOpen

函数打开文件的指定名称和标签。

int FileOpen(

string file_name,

int open_flags,

short delimiter='\t',

uint codepage=CP_ACP

);

参量

file_name

[in] 文件名称包括子文件夹，如果文件为编辑开放，就会建立子文件夹。

open_flags

[in] 标记的组合 决定文件夹的操作方式，标签如下定义

FILE_READ为阅读展开

FILE_WRITE 为编辑展开

FILE_BIN 二次编辑阅读模式（不会从字符串到字符串转换）

FILE_CSV csv类型文件（所有记录项目转换成统一码字符串或者ansi类型，被定界符分开）

FILE_TXT 简单文本文件（与csv相同，但不考虑定界符）

FILE_ANSI ANSI类型线（单一字节交易品种）

FILE_UNICODE UNICODE类型线（双精度函数字符）

FILE_SHARE_READ 从各自程序中共享阅读

FILE_SHARE_WRITE 从各自程序中共享编辑

FILE_COMMON 所有客户端的共享文件夹中的文件位置 \Terminal\Common\Files.

delimiter='\t'

[in] 在txt或者csv文件中使用分隔符的值，如果csv文件标识符不是指定的，默认到标签，如果txt文件标识符不是制定的，就不使用分隔符。如果分隔符清晰建立成0，不使用分隔符。

codepage=CP_ACP

[in] 代码页的值，最多使用 代码页 提供占用常量。

返回值

如果文件成功打开，函数返回文件处理，然后访问文件数据，失败后返回 INVALID_HANDLE。

注释

出于安全考虑，工作文件必须严格由MQL5语言管理。使用MQL5实 施文件操作的文件意味着，不能在文件沙箱外。

如果文件应该以特定的编码方式（指定包含代码页值的codepage参数）读取，请确保设置FILE_ANSI标识。如果没有指定的FILE_ANSI标识，则文本文件将以Unicode形式读取，而无需进行任何转换。

文件在客户端子文件 MQL5\Files （或者testing_agent_directory\MQL5\Files）中打开，如果FILE_COMMON在制定标签中，文件在所有MT5客户端的共享文件中打开。

"命名管道"可以根据以下规则打开：

特殊符号'\'应该用于显示字符串。因此，'\' 应该在MQL5应用程序编写名称时，使用双杠。这意味着上面示例应该显示如下代码："\\\\servername\\pipe\\pipename"。

使用命名管道的更多信息可以查看文章"通过MetaTrader 5沟通使用命名管道，而非DLLs "

示例：

//+------------------------------------------------------------------+

//| 启动函数的脚本程序 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 错误的打开文件方法

string terminal_data_path=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH);

string filename=terminal_data_path+"\\MQL5\\Files\\"+"fractals.csv";

int filehandle=FileOpen(filename,FILE_WRITE|FILE_CSV);

if(filehandle<0)

{

Print("Failed to open the file by the absolute path ");

Print("Error code ",GetLastError());

}

//--- “文件沙盒效应”中正确的工作方法

ResetLastError();

filehandle=FileOpen("fractals.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV);

if(filehandle!=INVALID_HANDLE)

{

FileWrite(filehandle,TimeCurrent(),Symbol(), EnumToString(_Period));

FileClose(filehandle);

Print("FileOpen OK");

}

else Print("Operation FileOpen failed, error ",GetLastError());

//---在MQL5\Files\中创建附着目录的另一个示例

string subfolder="Research";

filehandle=FileOpen(subfolder+"\\fractals.txt",FILE_WRITE|FILE_CSV);

if(filehandle!=INVALID_HANDLE)

{

FileWrite(filehandle,TimeCurrent(),Symbol(), EnumToString(_Period));

FileClose(filehandle);

Print("The file must be created in the folder "+terminal_data_path+"\\"+subfolder);

}

else Print("File open failed, error ",GetLastError());

}

