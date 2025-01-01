- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXShaderSetLayout
设置顶点着色器的顶点布局。
|
bool DXShaderSetLayout(
参数
shader
[in] 在DXShaderCreate()中创建的顶点着色器句柄。
layout[]
[in] 顶点字段描述数组。该描述通过DXVertexLayout结构设置：
|
struct DXVertexLayout
返回值
如果执行成功，返回true，否则 - false。若要接收错误代码，应该调用GetLastError()函数。
注意
布局应该匹配指定顶点缓冲区中的顶点类型。还应该匹配顶点着色器代码中切入点使用的顶点输入类型。
着色器的顶点缓冲区在DXBufferSet()中设置。
DXVertexLayout结构是D3D11_INPUT_ELEMENT_DESC MSDN结构的一个版本。