IndicatorCreate
函数返回以 MqlParam 类型参量数组为基础建立的特定技术计时器处理。
int IndicatorCreate(
参量
symbol
[in] 交易品种名称，指标计算数据，NULL 表示当前交易品种。
period
[in] 时间表的值可以是 ENUM_TIMEFRAMES 值中的一个，0代表当前时间表。
indicator_type
[in] 指标类型，可以是 ENUM_INDICATOR 值中的一个。
parameters_cnt
[in] 参量的数量在_array[]参量数组中传递，数组元素类型有特殊的结构类型 MqlParam。默认，0-参量不传递。如果指定参量的非零数量，参量 parameters_array 是强制的，可以传递超过64个参量。
parameters_array[]=NULL
[in] MqlParam 类型数组，元素包括类型和每个技术指标输入参数的类型值。
返回值
返回特定技术指标的处理，错误返回 INVALID_HANDLE。
注释
如果IND_CUSTOM类型指标处理建立，数组中第一元素的 type域，输入参量parameters_array一定是ENUM_DATATYPE 中的TYPE_STRING值，第一元素类型string_value域一定包括自定义指标名称。自定义指标必须在MQL5/Indicators客户端或者子目录中编辑。
需要测试的指标是指自动从iCustom()函数调用，如果相应的参数是通过一个通用的常量字符串集合。对于其它情况下（使用IndicatorCreate() 函数或一个非常量字符串设定指标名称）该属性#property tester_indicator是必需的：
#property tester_indicator "indicator_name.ex5"
在第一调用形式自定义指标中，当传递输入参量时可以加上数据参量。如果"Apply to"参量没有明确规定，默认计算是以 PRICE_CLOSE 值为基础的。
示例：
void OnStart()