在需要数量中，获得确定指标指定缓冲区的数据。

从一开始执行位置计算复制数据元素（指标缓冲区标引buffer_num）到当前传递位置。例如，起始位置是0代表当前字节（当前字节指标值）。

当复制位置数量的数据时，推荐使用动态数组和buffer[]容器缓冲区，因为函数试图分配复制数据的接收数组的大小。如果指标缓冲区（通过使用SetIndexBufer() 函数将数组再分配给存储指标值）以buffer[]容量数组来使用，就允许局部复制。示例可以在标准客户端包自定义指标Awesome_Oscillator.mql5中找到。

如果需要局部复指标值到另一数组（没有指标缓冲区），应该使用媒介数组，这样可以复制预期数量。如果从中间接收数组，可以管理复制所需元素值的管理之后加到要求的位置。

如果知道所需复制数据的数量，为了阻止过多分配内存，最好操作静态分配缓冲区 。

无论目标数组- as_series=true or as_series=false的属性是什么。数据都需要复制，因为最旧的元素放置在数组的记忆内存存储位置，有3种变体可以实现函数调用。

第一位置调用和所需元素数量

int CopyBuffer(

int indicator_handle,

int buffer_num,

int start_pos,

int count,

double buffer[]

);

开始日期调用和所需元素的数量

int CopyBuffer(

int indicator_handle,

int buffer_num,

datetime start_time,

int count,

double buffer[]

);

开始调用和要求时间间隔的最后日期

int CopyBuffer(

int indicator_handle,

int buffer_num,

datetime start_time,

datetime stop_time,

double buffer[]

);

参量

indicator_handle

[in] 指标处理，通过类似指标函数返回。

buffer_num

[in] 指标缓冲区数量。

start_pos

[in] 第一复制元素位置。

count

[in] 复制结算数据。

start_time

[in] 字节时间，与第一元素相一致。

stop_time

[in] 字节时间，与最后元素相一致。

buffer[]

[out] 双精度 类型数组。

返回值

返回计算的复制数据或者错误时是-1。

注释

当向指标要求数据，如果要求的时序列没有建立或者需要从服务器上下载，函数很快会返回-1，但是下载/建立的过程将会开始。

当EA交易或脚本要求数据时，来自服务器的下载 会开始，如果终端本地没有这些数据，要求建立的时序列就会开始，如果数据可以从本地历史建立但尚未准备好。函数在超时期满时，会返回一定数量的准备好的数据，但是历史下载会继续，在下一个类似要求函数中会返回更多数据。

示例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| TestCopyBuffer3.mq5 |

//| TestCopyBuffer3.mq5 |

//| Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//---- 图 MA

#property indicator_label1 "MA"

#property indicator_type1 DRAW_LINE

#property indicator_color1 clrRed

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- 输入参量

input bool AsSeries=true;

input int period=15;

input ENUM_MA_METHOD smootMode=MODE_EMA;

input ENUM_APPLIED_PRICE price=PRICE_CLOSE;

input int shift=0;

//--- 指标缓冲区

double MABuffer[];

int ma_handle;

//+------------------------------------------------------------------+

//| 自定义指标初始化函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- 指标缓冲区绘图

SetIndexBuffer(0,MABuffer,INDICATOR_DATA);

Print("Parameter AsSeries = ",AsSeries);

Print("Indicator buffer after SetIndexBuffer() is a timeseries = ",

ArrayGetAsSeries(MABuffer));

//--- 设置短小的指标名称

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"MA("+period+")"+AsSeries);

//--- 设置 AsSeries(依据输入参量)

ArraySetAsSeries(MABuffer,AsSeries);

Print("Indicator buffer after ArraySetAsSeries(MABuffer,true); is a timeseries = ",

ArrayGetAsSeries(MABuffer));

//---

ma_handle=iMA(Symbol(),0,period,shift,smootMode,price);

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 自定义指标重复函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- 检测是否计算了所有数据

if(BarsCalculated(ma_handle)<rates_total) return(0);

//--- 不复制所有数据

int to_copy;

if(prev_calculated>rates_total || prev_calculated<=0) to_copy=rates_total;

else

{

to_copy=rates_total-prev_calculated;

//--- 常常复制最后的值

to_copy++;

}

//--- 复制

if(CopyBuffer(ma_handle,0,0,to_copy,MABuffer)<=0) return(0);

//--- 为下次调用返回prev_calculated值

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

以上示例表明在相同交易品种周期中，指标缓冲区填满另一指标缓冲区的值。

请见对象绑定方法部分请求数据历史记录的详细示例。该部分可用的脚本显示了如何获得最近1000柱上指标iFractals的值和如何显示过去10的上下分形图。类似的技术可以用于所有丢失数据的指标并通常使用以下类型绘制：

