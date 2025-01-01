文档部分
MQL5参考使用DirectXDXContextClearDepth 

DXContextClearDepth

清除深度缓冲区。

bool  DXContextClearDepth(
   int  context      // 图形环境句柄 
   );

参数

context

[in]  在DXContextCreate()中创建的图形环境的句柄。

返回值

如果执行成功，返回true，否则 - false。若要接收错误代码，应该调用GetLastError()函数。

注意

渲染下一个画帧之前，可以使用DXContextClearDepth()函数来清除深度缓冲区。