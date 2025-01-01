- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToShortArray
函数的交易品种复制一组字符串到长短型数组的规定地点，返回复制元素的数量。
int StringToShortArray(
参量
text_string
[in] 字符串复制
array[]
[out] 无符短型 型数组（wchar_t 模拟类型）
start=0
[in] 位置，从复制值开始，默认值是0
count=-1
[in] 复制的数组元素的数量，定义字符串结果的长度，默认值是-1，意味着根据数组的结尾来进行复制，直到0是终点。终点0也会复制到接收数组，在此情形下，如果字符串大小需要，动态数组的大小是能增加的，如果动态数组增大到跟路线一样长，数组的体积不会减小。
返回值
复制元素的数量
示例：
//+------------------------------------------------------------------+
