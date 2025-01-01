- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
MarketBookAdd
提供所选的交易品种的开盘市场深度信息，预定接收DOM转变的通知。
bool MarketBookAdd(
参量
交易品种
[in] 交易品种的名称，市场深度用于EA交易或脚本中。
返回值
如果成功开仓，返回true，否则是false。
整数
一般来说，该函数一定从 OnInit() 函数中调用或者在分类构造函数中。为处理引用警报，在EA交易程序中必须包括 OnBookEvent函数(字符串& 交易品种)。
示例：
#define SYMBOL_NAME "GBPUSD"
