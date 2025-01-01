文档部分
MQL5参考使用DirectXDXDraw 

DXDraw

渲染在DXBufferSet()中设置的顶点缓冲区的顶点

bool  DXDraw(
   int   context,               // 图形环境句柄
   uint  start=0,               // 第一个顶点索引
   uint  count=WHOLE_ARRAY      // 顶点数量
   );

参数

context

[in]  在DXContextCreate()中创建的图形环境的句柄。

start

[in]  渲染的第一个顶点的索引。

count

[in]  要渲染的顶点数量。

返回值

如果执行成功，返回true，否则 - false。若要接收错误代码，应该调用GetLastError()函数。

注意

应使用DXShaderSet()初步设置着色器来渲染顶点。