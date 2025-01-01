- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXDraw
渲染在DXBufferSet()中设置的顶点缓冲区的顶点
|
bool DXDraw(
参数
context
[in] 在DXContextCreate()中创建的图形环境的句柄。
start
[in] 渲染的第一个顶点的索引。
count
[in] 要渲染的顶点数量。
返回值
如果执行成功，返回true，否则 - false。若要接收错误代码，应该调用GetLastError()函数。
注意
应使用DXShaderSet()初步设置着色器来渲染顶点。