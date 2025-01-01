文档部分
MQL5参考函数转换IntegerToString 

IntegerToString

函数将整数类型值转变成特定长度的字符串值并返回包含的字符串。

string  IntegerToString(
   long    number,              // 数字
   int     str_len=0,           // 字符串结果长度
   ushort  fill_symbol=' '      // 填充物
   );

参量

数字

[in]  转换数量

str_len=0

[in]  字符串长度。如果结果字符串长度超过指定长度，字符串不会切断，如果短，从左边添加交易品种。

fill_symbol=' '

[in]  填补交易品种，默认分开

返回值

字符串。

 

示例：

#define DATA_TOTAL 1001
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 在DATA_TOTAL循环中显示索引倍数为100的行
//--- 该字符串以四个字符格式显示索引值
//--- 如果字符串长度少于4个字符，则字符串中循环索引的值
//--- 前面以零开头
   for(int i=0i<DATA_TOTALi++)
     {
      if(i%100==0)
         Print("Converted index value: ",IntegerToString(i,4,'0'));
     }
   /*
   result:
   Converted index value0000
   Converted index value0100
   Converted index value0200
   Converted index value0300
   Converted index value0400
   Converted index value0500
   Converted index value0600
   Converted index value0700
   Converted index value0800
   Converted index value0900
   Converted index value1000
   */
  }

另见

StringToInteger