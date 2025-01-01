- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
IntegerToString
函数将整数类型值转变成特定长度的字符串值并返回包含的字符串。
|
string IntegerToString(
参量
数字
[in] 转换数量
str_len=0
[in] 字符串长度。如果结果字符串长度超过指定长度，字符串不会切断，如果短，从左边添加交易品种。
fill_symbol=' '
[in] 填补交易品种，默认分开
返回值
字符串。
示例：
|
#define DATA_TOTAL 1001
另见