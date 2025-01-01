OnInit

当Init事件发生时在指标和EA中调用这个函数。它被用于初始化运行中的MQL5程序。有两种函数类型。

返回结果的版本

int OnInit(void);

返回值

int类型值，0意味着成功初始化。

当返回INIT_FAILED时，EA会从图表中强制卸载。

返回INIT_FAILED时，指标不会从图表中卸载。图表上保留的指标无法运行 ― 事件处理程序不会在指标中调用。

建议使用返回执行结果的OnInit()调用，因为它不仅可以程序初始化，还可以在早期程序终止的情况下返回一个错误代码。

没有结果返回的版本只为与旧代码兼容而保留。不建议使用

void OnInit(void);

注意

加载EA或指标之后会立即生成Init事件。不为脚本生成该事件。OnInit()函数被用来初始化MQL5程序。如果OnInit()有一个int类型的返回值，那么非零的返回代码意味着初始化失败，且生成REASON_INITFAILED去初始化原因代码的Deinit事件。

void类型的OnInit()函数始终表示初始化成功，且不建议使用。

为了优化EA 输入，建议使用来自ENUM_INIT_RETCODE枚举值作为返回代码。 这些值旨在建立优化过程管理，包括选择最合适的测试代理。在启动测试之前，在EA初始化过程中，可以使用TerminalInfoInteger()函数请求关于代理配置和资源（核心数量、空闲内存量等）的数据。根据所获得的数据，您既可以允许使用测试代理，也可以禁止它优化EA。

ID 描述 INIT_SUCCEEDED 初始化成功，EA测试可以继续。 这个代码意同零值――测试中的EA初始化成功。 INIT_FAILED 初始化失败。由于不可避免的错误，因此继续测试没有意义。例如，不能创建EA操作所需的指标。 这个值返回意同返回非零的值――测试中的EA初始化失败。 INIT_PARAMETERS_INCORRECT 旨在表示程序员一组不正确的输入参数。在通用的优化表格中，该返回代码的结果字符串以红色突出显示。 不执行这组EA输入的测试。代理已准备好接收新任务。 当收到该值时，策略测试不将此任务传递到另一个代理重复执行。 INIT_AGENT_NOT_SUITABLE 在初始化过程中没有程序执行错误。然而，出于某些原因，代理不适合进行测试。例如，没有乳沟的RAM，没有OpenCL support等。 返回该代码之后，直至这个优化结束，代理才会再接收任务。

使用OnInit()在测试中返回INIT_FAILED/INIT_PARAMETERS_INCORRECT有一些再优化EA时需要考虑的特性：

EA的OnInit()样例函数

//--- 输入参数

input int ma_period=20; //移动平均线周期



//--- 在EA中使用的指标句柄

int indicator_handle;

//+------------------------------------------------------------------+

//| EA交易初始化函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- 检查ma_period有效性

if(ma_period<=0)

{

PrintFormat("Invalid ma_period input value: %d",ma_period);

return (INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

}

//--- 优化过程中

if(MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION))

{

//--- 为代理检查可用的RAM

int available_memory_mb=TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_TOTAL);

if(available_memory_mb<2000)

{

PrintFormat("Insufficient memory for the test agent: %d MB",

available_memory_mb);

return (INIT_AGENT_NOT_SUITABLE);

}

}

//--- 检查指标

indicator_handle=iCustom(_Symbol,_Period,"My_Indicator",ma_period);

if(indicator_handle==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("Failed to generate My_Indicator handle. Error code %d",

GetLastError());

return (INIT_FAILED);

}

//--- EA初始化成功

return(INIT_SUCCEEDED);

}

另见

OnDeinit、事件处理函数、程序运行、客户端事件、变量的初始化、创建和删除对象