MQL5参考交易信号
- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
交易信号
这是意于管理交易信号的函数组。该函数允许：
- 获得交易信号的信息，可用于复制，
- 获得并设置信号复制设置，
- 使用MQL5语言函数订阅和退订信号复制。
函数
功能
返回选定信号double类型属性的值
返回选定信号integer类型属性的值
返回选定信号string类型属性的值
选择来自信号组的信号，在程序端可以得到，用于进一步的工作
返回信号总额，在程序端可得
返回信号复制设置的double类型属性的值
返回信号复制设置的integer类型属性的值
返回信号复制设置的string类型属性的值
设置信号复制设置的double类型属性的值
设置信号复制设置的integer类型属性的值
订阅交易信号
取消订阅