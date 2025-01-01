文档部分
MQL5参考交易信号 

交易信号

这是意于管理交易信号的函数组。该函数允许：

  • 获得交易信号的信息，可用于复制，
  • 获得并设置信号复制设置，
  • 使用MQL5语言函数订阅和退订信号复制。

函数

功能

SignalBaseGetDouble

返回选定信号double类型属性的值

SignalBaseGetInteger

返回选定信号integer类型属性的值

SignalBaseGetString

返回选定信号string类型属性的值

SignalBaseSelect

选择来自信号组的信号，在程序端可以得到，用于进一步的工作

SignalBaseTotal

返回信号总额，在程序端可得

SignalInfoGetDouble

返回信号复制设置的double类型属性的值

SignalInfoGetInteger

返回信号复制设置的integer类型属性的值

SignalInfoGetString

返回信号复制设置的string类型属性的值

SignalInfoSetDouble

设置信号复制设置的double类型属性的值

SignalInfoSetInteger

设置信号复制设置的integer类型属性的值

SignalSubscribe

订阅交易信号

SignalUnsubscribe

取消订阅

 