MQL5参考ONNX模型
- ONNX支持
- 格式转换
- 自动数据类型转换
- 创建模型
- 运行模型
- 运行策略测试
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- 数据结构
机器学习中的ONNX模型
ONNX (Open Neural Network Exchange)是机器学习模型的开源格式。这个项目有几个主要优势：
- ONNX得到Microsoft、Facebook、Amazon等大公司的支持。
- 它的开放格式支持不同机器学习工具包之间的格式转换，而Microsoft（微软） ONNXMLTools允许将模型转换为ONNX格式。
- 如果传递的参数类型与模型不匹配，MQL5会为模型输入和输出提供自动数据类型转换。
- ONNX模型可以使用各种机器学习工具创建。目前在Caffe2、Microsoft Cognitive Toolkit、MXNet、PyTorch和OpenCV中得到支持。还可以使用其他流行框架和程序库的接口。
- 借助MQL5语言，您可以在交易策略中实施ONNX模型，并将其与MetaTrader 5平台的所有优势结合使用，从而在金融市场中实现高效操作。
- 在为实时交易调整模型之前，您可以在策略测试中根据历史数据测试模型行为，而无需使用第三方工具。
MQL5为使用ONNX提供以下函数：
|
函数
|
操作
|
创建ONNX会话，从 *.onnx文件中加载模型
|
创建ONNX会话，从数据数组加载模型
|
关闭ONNX会话
|
运行ONNX模型
|
获取ONNX模型中的输入数
|
获取ONNX模型中的输出数
|
通过索引获取模型输入名称
|
通过索引获取模型输出名称
|
从模型获取输入类型的描述
|
从模型获取输出类型的描述
|
通过索引设置模型输入数据的形状
|
通过索引设置模型输出数据的形状