30 - 50 USD
I need a simple MT5 indicator with two main functions. Once completed, it will be tested first—if qualified, I will make the payment promptly. Display real-time TICK counts (for BUY and SELL) and DELTA ,and green is buy red is sell, all as numbers on the candlestick chart. These numbers should allow adjustments for size, color, and spacing distance. Simultaneously display 2 lines on the sub-chart (representing the
30 - 200 USD
只请熟悉Pine Script的人接单 把我的指标方式可视化出来，并且以副图的形式显示信号 每根K线对应一个网格信号 信号名称 多 空 多 空 多 多 空 空 多 多 空 多 空 第五个型号 多 空 多 空 多 空 多 空 多 空 多 空 第四个信号 多 空 多 空 空 多 多 多 多 空 第三个信号 多 空 多 空 多 多 空 多 空 多 空 第二个i信号 多 空 多 空 多 空 多 空 多 多 空 第一个信号
4 申请
Other 专家 JavaScript
200 - 1000 USD
【交易品种】XAUUSD（现货黄金） 【平台】MetaTrader 5 【时间框架】H1为主，M15为辅 【策略需求】： 1. 入场：价格突破前20根K线高点做多，突破低点做空 2. 过滤：需RSI>50确认多单，RSI<50确认空单 3. 出场：固定止盈100点，止损50点 4. 风控：单笔最大风险1%，每日最大亏损3% 【功能要求】： 1. 可配置参数面板 2. 支持回测 3. 交易记录保存 4. 新闻时间暂停交易功能 【交付要求】： 1. 完整MQ5源代码 2. 使用说明文档 3. 回测报告 【预算】$150-200 【周期】7天内完成
30 - 50 USD
1，可以设置双向挂单的条件范围的高点或低点 2，可以设置挂单成交后盈利的移动止损 条件和点位 3，可以设置挂单偏移 4，可以设置固定止盈 5，可以设置挂单价格偏移 6，可以设置手数 7，可以选择是否复利 8，可以设置固定止损 有现成的突破源码的优先
6 申请
MQL5 专家
30+ USD
交易策略 Trend Catcher EA Pro 包含两种主要策略和一些可选模式，这些模式会改变 EA 的行为方式。 1交替单向趋势 这种模式专注于趋势跟踪，并控制风险。它每次只在一个方向上建仓，避免反向对冲交易。这使其成为长期自动化交易更安全、更稳定的选择。 最适合喜欢平稳、持续增长且回撤较小的交易者。 全方位同步交易 2.这种模式更加激进，交易速度也更快。当市场行情快速变化时，EA会同时抓住买入和卖出的机会。它还可以运用对冲逻辑，这有助于平衡风险敞口，但同时也会增加交易频率。 对于喜欢刺激交易并希望探索算法检测到的每一个信号的交易者来说，这堪称理想之选。 交易策略和时间 1选择交易策略类型——在“交替单向趋势”（安全）或“所有方向同时交易”（激进）之间进行选择。 2选择交易模式——选择EA是否可以同时开立买入和卖出仓位，还是只能开立单边仓位。 3工作时间/交易日–
30+ USD
大家好，我目前正在使用美国的 Forex.com 作为我的外汇交易经纪商。最近我在使用 EA 自动交易，但 Forex.com 给我发送了一封邮件，提醒我 EA 在他们的监管下可能出现问题。以下是他们邮件中的主要内容。 Hello everyone, I am currently using Forex.com in the United States as my trading broker. Recently, I have been running an EA, but Forex.com sent me a message stating that my EA may have issues under U.S. regulatory rules. Below is the main content from their email. ① 资金不足的问题 你的账户可能可用保证金不足，导致 EA 不断尝试下单。 1
30+ USD
Ya7tkQN2//+------------------------------------------------------------------+ //| Moving Average.mq4 | //| Copyright 2000-2025, MetaQuotes Ltd. | //| http://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "2000-2025, MetaQuotes Ltd." #property link " https://www.mql5.com " #property description
1 申请
MQL5 专家