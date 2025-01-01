文档部分
MQL5参考字符串函数StringReplace 

StringReplace

通过交易品种集合序列替代字符串发现的所有子字符串。

int  StringReplace(
   string&         str,              // 子字符串将被替代的字符串
   const string    find,             // 搜索的子字符串
   const string    replacement       // 子字符串将被插入到发现位置
   );

参数

str

[in][out]  您将替代子字符串所在的字符串。

find

[in]  所需替换的子字符串。

replacement

[in]  将被插入的字符串替代所发现的字符串。

返回值

如果成功，函数返回替代的数量，否则为 -1。要获得错误代码，请调用GetLastError()函数。

注意

如果函数成功运行但是没有替换（没有找到替换的子字符串），则返回0。

错误可能从不正确的strfind参数产生（空字符串或未初始化字符串，请见StringInit()）。此外，如果没有足够的内存完成替换，也会发生错误。

例如：

  string text="The quick brown fox jumped over the lazy dog.";
  int replaced=StringReplace(text,"quick","slow");
  replaced+=StringReplace(text,"brown","black");
  replaced+=StringReplace(text,"fox","bear");
  Print("Replaced: ", replaced,". Result=",text);
  
//  结果
//  替换：3. Result=The slow black bear jumped over the lazy dog.
//

另见

StringSetCharacter(), StringSubstr()