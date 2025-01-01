- StringAdd
StringReplace
通过交易品种集合序列替代字符串发现的所有子字符串。
|
int StringReplace(
参数
str
[in][out] 您将替代子字符串所在的字符串。
find
[in] 所需替换的子字符串。
replacement
[in] 将被插入的字符串替代所发现的字符串。
返回值
如果成功，函数返回替代的数量，否则为 -1。要获得错误代码，请调用GetLastError()函数。
注意
如果函数成功运行但是没有替换（没有找到替换的子字符串），则返回0。
错误可能从不正确的str或find参数产生（空字符串或未初始化字符串，请见StringInit()）。此外，如果没有足够的内存完成替换，也会发生错误。
例如：
|
string text="The quick brown fox jumped over the lazy dog.";
