文档部分
MQL5参考普通函数GetPointer 

GetPointer

函数返回 指针 对象。

void*  GetPointer(
   any_class anyobject      // 任何类的对象
   );

参量

anyobject

[in]  任一类的对象。

返回值

函数返回对象指针

注释

只有分类对象有指标，例如架构和简单类型变量没有指标。分类对象不能使用new()操作建立，但是，例如，数组对象会自动建立，直到产生指标。但是该指标会是自动类型POINTER_AUTOMATIC，因此delete()操作不能应用，该类型指标与动态 POINTER_DYNAMIC 类型指标不同。

结构类型变量和简单类型没有指标，也禁止应用GetPointer()函数。也禁止以函数论据传递指标，在此情况下，编译器会通知出现一个错误。

想要调用引起程序 危险终止 的错误指标，这就是使用指标之前调用 CheckPointer() 函数的原因，如下情况指标错误：

  • 指标等于 NULL
  • 使用 delete 操作对象删除；

该函数可用来有效检验指标，保证非零值，该指标可用于访问。

示例：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             Check_GetPointer.mq5 |
//|                        Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| 执行列表元素的类                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
class CItem
  {
   int               m_id;
   string            m_comment;
   CItem*            m_next;
public:
                     CItem() { m_id=0; m_comment=NULL; m_next=NULL; }
                    ~CItem() { Print("Destructor of ",m_id,
                                     (CheckPointer(GetPointer(this))==POINTER_DYNAMIC)?
                                     "dynamic":"non-dynamic"); }
   void              Initialize(int id,string comm) { m_id=id; m_comment=comm; }
   void              PrintMe() { Print(__FUNCTION__,":",m_id,m_comment); }
   int               Identifier() { return(m_id); }
   CItem*            Next() {return(m_next); }
   void              Next(CItem *item) { m_next=item; }
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| 列表中最简单的类                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
class CMyList
  {
   CItem*            m_items;
public:
                     CMyList() { m_items=NULL; }
                    ~CMyList() { Destroy(); }
    bool             InsertToBegin(CItem* item);
    void             Destroy();
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| 从开始嵌入列表元素                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CMyList::InsertToBegin(CItem* item)
  {
   if(CheckPointer(item)==POINTER_INVALIDreturn(false);
//---
   item.Next(m_items);
   m_items=item;
//---
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 通过删除元素删除列表                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void CMyList::Destroy()
  {
//--- 循环工作服务指针
   CItem* item;
//--- 循环检测并删除动态指针
   while(CheckPointer(m_items)!=POINTER_INVALID)
     {
      item=m_items;
      m_items=m_items.Next();
      if(CheckPointer(item)==POINTER_DYNAMIC)
        {
         Print("Dynamyc object ",item.Identifier()," to be deleted");
         delete (item);
        }
      else Print("Non-dynamic object ",item.Identifier()," cannot be deleted");
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序启动函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   CMyList list;
   CItem   items[10];
   CItem*  item;
//--- 创建并加入一个动态对象指针到列表
   item=new CItem;
   if(item!=NULL)
     {
      item.Initialize(100,"dynamic");
      item.PrintMe();
      list.InsertToBegin(item);
     }
//--- 添加自动指针到列表
   for(int i=0; i<10; i++)
     {
      items[i].Initialize(i,"automatic");
      items[i].PrintMe();
      item=GetPointer(items[i]);
      if(CheckPointer(item)!=POINTER_INVALID)
         list.InsertToBegin(item);
     }
//--- 在列表开始添加一个以上动态对象指针
   item=new CItem;
   if(item!=NULL)
     {
      item.Initialize(200,"dynamic");
      item.PrintMe();
      list.InsertToBegin(item);
     }
//--- 删除所有列表元素
   list.Destroy();
//--- 脚本结束后所有列表元素都被删除
//--- 末端看到专家标签
  }

另见

对象指针检测对象指针对象删除操作符的删除