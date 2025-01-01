- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXBufferSet
设置当前渲染的缓冲区。
bool DXBufferSet(
参数
context
[in] 在DXContextCreate()中创建的图形环境的句柄。
buffer
[in] 在DXBufferCreate()中创建的顶点或索引缓冲区的句柄。
start
[in] 缓冲区第一个元素的索引。默认情况下，使用缓冲区开始的数据。
count
[in] 将要使用的值数。默认值是所有缓冲区值。
返回值
如果执行成功，返回true，否则 - false。若要接收错误代码，应该调用GetLastError()函数。
注意
应该调用DXBufferSet()函数来设置订单和索引缓冲区，以便使用DXDraw()进行渲染。