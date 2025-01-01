文档部分
MQL5参考使用DirectXDXBufferSet 

DXBufferSet

设置当前渲染的缓冲区。

bool  DXBufferSet(
   int   context,               // 图形环境句柄
   int   buffer,                // 顶点或索引缓冲区句柄
   uint  start=0,               // 初始索引
   uint  count=WHOLE_ARRAY      // 元素数
   );

参数

context

[in]  在DXContextCreate()中创建的图形环境的句柄。

buffer

[in]  在DXBufferCreate()中创建的顶点或索引缓冲区的句柄。

start

[in]  缓冲区第一个元素的索引。默认情况下，使用缓冲区开始的数据。

count

[in]  将要使用的值数。默认值是所有缓冲区值。

返回值

如果执行成功，返回true，否则 - false。若要接收错误代码，应该调用GetLastError()函数。

注意

应该调用DXBufferSet()函数来设置订单和索引缓冲区，以便使用DXDraw()进行渲染。