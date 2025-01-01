文档部分
MQL5参考使用数据库DatabaseFinalize 

DatabaseFinalize

移除在DatabasePrepare()中创建的请求参数。

void  DatabaseFinalize(
   int  request      //在DatabasePrepare中接收的请求句柄
   );

参数

database

[in]  在DatabasePrepare()中接收的请求句柄。

返回值

无。

注意

如果句柄无效，函数设置ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE错误。您可以使用GetLastError()检查错误。

