- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseFinalize
移除在DatabasePrepare()中创建的请求参数。
|
void DatabaseFinalize(
参数
database
[in] 在DatabasePrepare()中接收的请求句柄。
返回值
无。
注意
如果句柄无效，函数设置ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE错误。您可以使用GetLastError()检查错误。
另见