为一个OpenCL对象或者设备返回整数属性的数值.
|
long CLGetInfoInteger(
参数
handle
[in] OpenCL对象处理或OpenCL设备编号. OpenCL设备编号开始于零.
prop
[in] 从 ENUM_OPENCL_PROPERTY_STRING 详表被请求的属性类型, 您想要被包含的值.
返回值
如果成功属性的值或一旦错误 -1 . 有关错误信息，使用 GetLastError() 函数.
|
标识符
|
描述
|
类型
|
CL_DEVICE_COUNT
|
OpenCL支持的设备编号. 此属性不要求第一个参数规范，即你可以处理参数通过一个为零的值
|
int
|
CL_DEVICE_TYPE
|
设备类型
|
CL_DEVICE_VENDOR_ID
|
唯一的供应商识别
|
uint
|
CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS
|
OpenCL设备中的并行计算任务编号. 一个工作组解决了一个计算任务.最低值为1
|
uint
|
CL_DEVICE_MAX_CLOCK_FREQUENCY
|
设备最高的固定频率兆赫.
|
uint
|
CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE
|
设备的全局内存字节大小
|
ulong
|
CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE
|
处理数据（事件）本地内存的字节大小
|
uint
|
CL_BUFFER_SIZE
|
OpenCL字节缓冲区的实际大小
|
ulong
|
CL_DEVICE_MAX_WORK_GROUP_SIZE
|
可用于OpenCL设备的本地工作组总数。
|
ulong
|
CL_KERNEL_WORK_GROUP_SIZE
|
可用于OpenCL程序的本地工作组总数。
|
ulong
|
CL_KERNEL_LOCAL_MEM_SIZE
|
由OpenCL程序用于解决一组全部并行任务的本地存储器大小（字节）。 使用CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE 接收最大可用值
|
ulong
|
CL_KERNEL_PRIVATE_MEM_SIZE
|
OpenCL程序内核中，每个任务使用的最小专有存储器大小（字节）。
|
ulong
|
CL_LAST_ERROR
|
最后一个OpenCL错误的值
|
int
ENUM_CL_DEVICE_TYPE详表包含可以支持OpenCL的设备类型. 您可以通过 CLGetInfoInteger(handle_or_deviceN, CL_DEVICE_TYPE)用其编号或者OpenCL处理对象接收设备类型.
|
标识符
|
描述
|
CL_DEVICE_ACCELERATOR
|
OpenCL专用加速器 (比如, IBM CELL Blade). 这些设备使用外设互连如PCIe与主处理器进行通信.
|
CL_DEVICE_CPU
|
一个OpenCL主机处理器设备. 主机处理器运行OpenCL运转且为一个单核或多核CPU.
|
CL_DEVICE_GPU
|
一个OpenCL设备是GPU.
|
CL_DEVICE_DEFAULT
|
系统默认的OpenCL设备. 默认设备不能为 CL_DEVICE_TYPE_CUSTOM 设备.
|
CL_DEVICE_CUSTOM
|
专用的加速器不支持OpenCL C编写的程序.
例如：
|
void OnStart()