- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
图表操作
设置图表属性的函数(ChartSetInteger，ChartSetDouble，ChartSetString)是不同步的，用于向图表发送更新命令。如果这些函数成功执行，那么这个命令就包含在图表事件的公共队列中。图表属性的变化与该图表事件队列的处理共同实施。
因此，不要期待在调用异步函数以后立即更新图表。使用ChartRedraw()函数以强制更新图表的外观和属性。
函数
功能
在图表中应用指定文件中的特定模板。
以指定名称在模板中保存当前图表设置
返回绘画指标的子窗口数量。
从表现时间/价格的图表坐标转变到X和Y轴
转变图表的X和Y轴到时间和价格值
打开指定交易品种和周期的新图表。
关闭指定图表。
返回客户端第一图表的ID。
返回指定图表旁边图表的ID。
返回指定图表的交易品种名称。
返回指定图表的周期值。
调用指定图表的被怕重画。
设置指定图表相关属性的双精度值。
设置指定图表相关属性的整数值（日期时间，整型，颜色，布尔或者字符型）。
设置指定图表相关属性的字符串值。
返回指定图表的双精度值属性。
返回指定图表的整数值属性。
返回指定图表的字符串属性。
通过指定的关系柱完成指定图表到图表中的指定位置的转换。
返回当前图表的ID。
用指定处理程序在指定图表窗口填加指标。
从指定图表窗口移除一个指定名称的指标。
返回在指定图表窗口指定缩略名的指标句柄。
返回指定图表窗口的指标列表的指标缩略名数量。
返回应用到指定图表窗口全部指标数量。
返回图表子窗口EA交易或者脚本下跌到的数（指数）。
返回图表点EA交易或者脚本下跌到的价格坐标。
返回图表点EA交易或者脚本下跌到的时间坐标。
返回图表点EA交易或者脚本下跌到的X坐标。
返回图表点EA交易或者脚本下跌到的Y坐标。
改变交易品种值和指定图表周期。
以gif,png或bmp格式提供图表当前状态屏幕截图。