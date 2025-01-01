文档部分
MQL5参考图表操作 

图表操作

设置图表属性的函数(ChartSetIntegerChartSetDoubleChartSetString)是不同步的，用于向图表发送更新命令。如果这些函数成功执行，那么这个命令就包含在图表事件的公共队列中。图表属性的变化与该图表事件队列的处理共同实施。

因此，不要期待在调用异步函数以后立即更新图表。使用ChartRedraw()函数以强制更新图表的外观和属性。

函数

功能

ChartApplyTemplate

在图表中应用指定文件中的特定模板。

ChartSaveTemplate

以指定名称在模板中保存当前图表设置

ChartWindowFind

返回绘画指标的子窗口数量。

ChartTimePriceToXY

从表现时间/价格的图表坐标转变到X和Y轴

ChartXYToTimePrice

转变图表的X和Y轴到时间和价格值

ChartOpen

打开指定交易品种和周期的新图表。

ChartClose

关闭指定图表。

ChartFirst

返回客户端第一图表的ID。

ChartNext

返回指定图表旁边图表的ID。

ChartSymbol

返回指定图表的交易品种名称。

ChartPeriod

返回指定图表的周期值。

ChartRedraw

调用指定图表的被怕重画。

ChartSetDouble

设置指定图表相关属性的双精度值。

ChartSetInteger

设置指定图表相关属性的整数值（日期时间，整型，颜色，布尔或者字符型）。

ChartSetString

设置指定图表相关属性的字符串值。

ChartGetDouble

返回指定图表的双精度值属性。

ChartGetInteger

返回指定图表的整数值属性。

ChartGetString

返回指定图表的字符串属性。

ChartNavigate

通过指定的关系柱完成指定图表到图表中的指定位置的转换。

ChartID

返回当前图表的ID。

ChartIndicatorAdd

用指定处理程序在指定图表窗口填加指标。

ChartIndicatorDelete

从指定图表窗口移除一个指定名称的指标。

ChartIndicatorGet

返回在指定图表窗口指定缩略名的指标句柄。

ChartIndicatorName

返回指定图表窗口的指标列表的指标缩略名数量。

ChartIndicatorsTotal

返回应用到指定图表窗口全部指标数量。

ChartWindowOnDropped

返回图表子窗口EA交易或者脚本下跌到的数（指数）。

ChartPriceOnDropped

返回图表点EA交易或者脚本下跌到的价格坐标。

ChartTimeOnDropped

返回图表点EA交易或者脚本下跌到的时间坐标。

ChartXOnDropped

返回图表点EA交易或者脚本下跌到的X坐标。

ChartYOnDropped

返回图表点EA交易或者脚本下跌到的Y坐标。

ChartSetSymbolPeriod

改变交易品种值和指定图表周期。

ChartScreenShot

以gif,png或bmp格式提供图表当前状态屏幕截图。