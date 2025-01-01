文档部分
MQL5参考交易函数OrderCalcMargin 

OrderCalcMargin

函数计算指定订单类型的需要保证金，在活期账户，当前的市场环境不能计算到当前的挂单和持仓。允许计算的保证金需要交易操作计划，值是返回的当前账户的值。

bool  OrderCalcMargin(
   ENUM_ORDER_TYPE       action,           // 订单类型
   string                symbol,           // 交易品种名称
   double                volume,           // 交易量
   double                price,            // 开盘价
   double&               margin            // 为获取保证金值的值
   );

参量

action

[in] 订单类型，可以是 ENUM_ORDER_TYPE 值中的一个。

symbol

[in]  交易品种名称。

volume

[in]  交易操作成交量。

price

[in]  开盘价。

margin

[out]要求保证金的值的变量成功执行到相应函数中去，计算会执行活期账户的开盘价而非交易订单，保证金值有很多元素，在不同的交易环境中相互区别。

返回值

如果成功，函数返回true，否则返回false，为了获得有关的 错误 信息，调用 GetLastError() 函数。

示例：

#define   VOLUME     1.0   // 订单交易量
#define   DEVIATION  100   // 用于设置挂单的距离
#define   STOP_LIMIT 50    // 订单止损限价的距离
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string currency=AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);
   int array_types[8]={ORDER_TYPE_BUY,
                       ORDER_TYPE_SELL,
                       ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,
                       ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,
                       ORDER_TYPE_BUY_STOP,
                       ORDER_TYPE_SELL_STOP,
                       ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT,
                       ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT };
                       
//--- 根据订单类型数组进行循环
   for(int i=0i<(int)array_types.Size(); i++)
     {
      //--- 根据订单类型, 取得 ORDER_TYPE_BUY 或 ORDER_TYPE_SELL 类型
      ENUM_ORDER_TYPE type=MarketOrderByOrderType((ENUM_ORDER_TYPE)array_types[i]);
      
      //--- 根据订单类型, 取得价格
      double price=PriceByOrderType(_Symboltype);
      
      //--- 根据 'action' 中指定的订单类型取得所需的保证金金额
      double margin=EMPTY_VALUE;
      ResetLastError();
      if(!OrderCalcMargin(type_SymbolVOLUMEpricemargin))
        {
         Print("OrderCalcMargin() failed. Error ",GetLastError());
         continue;
        }
      //--- 在日志中打印结果
      PrintFormat("Margin required for %.2f %s order at price %.*f on %s symbol: %.2f %s"VOLUMEOrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)i), _Digitsprice_Symbolmargincurrency);
     }
   /*
   结果：
   Margin required for 1.00 Buy order at price 1.31668 on GBPUSD symbol1316.68 USD
   Margin required for 1.00 Sell order at price 1.31661 on GBPUSD symbol1316.61 USD
   Margin required for 1.00 Buy Limit order at price 1.31568 on GBPUSD symbol1315.68 USD
   Margin required for 1.00 Sell Limit order at price 1.31761 on GBPUSD symbol1317.61 USD
   Margin required for 1.00 Buy Stop order at price 1.31768 on GBPUSD symbol1317.68 USD
   Margin required for 1.00 Sell Stop order at price 1.31561 on GBPUSD symbol1315.61 USD
   Margin required for 1.00 Buy Stop Limit order at price 1.31718 on GBPUSD symbol1317.18 USD
   Margin required for 1.00 Sell Stop Limit order at price 1.31611 on GBPUSD symbol1316.11 USD
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 返回买入或卖出订单类型                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
ENUM_ORDER_TYPE MarketOrderByOrderType(ENUM_ORDER_TYPE type)
  {
   switch(type)
     {
      case ORDER_TYPE_BUY  : case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT  : case ORDER_TYPE_BUY_STOP  : case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT  :
        return(ORDER_TYPE_BUY);
      case ORDER_TYPE_SELL : case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : case ORDER_TYPE_SELL_STOP : case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT :
        return(ORDER_TYPE_SELL);
     }
   return(WRONG_VALUE);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 根据订单类型返回开单价格                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
double PriceByOrderType(const string symbolconst ENUM_ORDER_TYPE order_type)
  {
   int     digits=0;
   double  point=0;
   MqlTick tick={};
 
//--- 取得交易品种每个点(Point)的值
   ResetLastError();
   if(!SymbolInfoDouble(symbolSYMBOL_POINTpoint))
     {
      Print("SymbolInfoDouble() failed. Error "GetLastError());
      return 0;
     }
     
//--- 取得交易品种小数位(Digits)的值
   long value=0;
   if(!SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_DIGITSvalue))
     {
      Print("SymbolInfoInteger() failed. Error "GetLastError());
      return 0;
     }
   digits=(int)value;
   
//--- 取得交易品种的最新价格
   if(!SymbolInfoTick(symboltick))
     {
      Print("SymbolInfoTick() failed. Error "GetLastError());
      return 0;
     }
     
//--- 返回根据订单类型的价格
   switch(order_type)
     {
      case ORDER_TYPE_BUY              :  return(tick.ask);
      case ORDER_TYPE_SELL             :  return(tick.bid);
      case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT        :  return(NormalizeDouble(tick.ask - DEVIATION * pointdigits));
      case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT       :  return(NormalizeDouble(tick.bid + DEVIATION * pointdigits));
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP         :  return(NormalizeDouble(tick.ask + DEVIATION * pointdigits));
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP        :  return(NormalizeDouble(tick.bid - DEVIATION * pointdigits));
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT   :  return(NormalizeDouble(tick.ask + DEVIATION * point - STOP_LIMIT * pointdigits));
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT  :  return(NormalizeDouble(tick.bid - DEVIATION * point + STOP_LIMIT * pointdigits));
      default                          :  return(0);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 返回订单类型的描述                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE order_type)
  {
   switch(order_type)
     {
      case ORDER_TYPE_BUY              :  return("Buy");
      case ORDER_TYPE_SELL             :  return("Sell");
      case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT        :  return("Buy Limit");
      case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT       :  return("Sell Limit");
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP         :  return("Buy Stop");
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP        :  return("Sell Stop");
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT   :  return("Buy Stop Limit");
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT  :  return("Sell Stop Limit");
      case ORDER_TYPE_CLOSE_BY         :  return("Close By");
      default                          :  return("Unknown order type");
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

另见

OrderSend()订单属性交易操作类型